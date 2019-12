Haimhausen: Einbruch in Doppelhaushälfte

Die Polizei sucht derzeit nach Einbrechern, die am vergangenen Wochenende, 7. und 8. Dezember, in eine Haimhauser Doppelhaushälfte eingedrungen sind.

Diebe erbeuten teuren Schmuck

Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in der Münchner Straße in Haimhausen eingebrochen und haben dabei Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.