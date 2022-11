Gemeindechef erwartet spannende Entwicklung

Von: Nico Bauer

Teilen

Neues vom Bürgermeister: 50 interessierte Gemeindebewohner kamen zur Bürgerversammlung in Haimhausen. © nico bauer

Auf der diesjährigen Bürgerversammlung in Haimhausen ging es um einen Feuerwehr-Standort und ein neues Kinderhaus. Der langersehnte Supermarkt kann bis Ende 2023 eröffnen.

Haimhausen – Der Gemeinde Haimhausen stehen spannende Jahre bevor. In der Bürgerversammlung zeigte Bürgermeister Peter Felbermeier den rund 50 interessierten Bürgern auf, dass die Gemeinde große Aufgaben zu meistern hat, sich aber auch spannende Entwicklungspotenziale ergeben.

Bürgerversammlung Haimhausen: Geburtentrend macht neues Kinderhaus erforderlich

Der Bürgermeister berichtete aktuell, dass der Gemeinderat am kommenden Wochenende in Klausur geht, um sich über den künftigen Standort der Feuerwehr zu verständigen. Hier müssen die Entscheider den bestmöglichen Platz suchen für die Feuerwehr, der auch das schnelle Ausrücken möglich macht.

Zudem erfordern steigende Geburtszahlen („Der Trend geht bei uns zum Drittkind“) den Bau eines neuen Kinderhauses. Das soll mit neun Gruppen für Kindergarten und Krippe gebaut werden.

Eröffnung des Supermarktes Ende 2023

Zur gemeindlichen Infrastruktur gehört auch der Supermarkt, der nach einem Bürgerentscheid und jahrelangen Diskussionen bis Ende 2023 öffnen könnte. Peter Felbermeier betonte aber, dass die Gemeinde nur das Baurecht schaffen kann und der Rest die Sache des Investors ist. Er wehrte sich noch einmal gegen den Vorwurf, dass der Supermarkt in Ampermoching viel schneller geschaffen wurde: „Dort waren die Voraussetzungen ganz anders, weil der Markt in einem bestehenden Gewerbegebiet gebaut wurde. Auf gut Deutsch ist das Pipifax.“

Nutzung des Brauereigeländes

Die nächste Planungsaufgabe der Gemeindeverwaltung wird die künftige Nutzung des Brauereigeländes sein, wo Felbermeier nun das Heft des Handelns mit seinem Gemeinderat in die Hand nehmen möchte. Bislang habe man nur Vorschläge von Investoren bekommen, die wiederum den maximalen Ertrag aus dem Bereich herausholen wollen.

Die Gemeinde werde nun mit acht Büros einen städtebaulichen Wettbewerb anstoßen, um die Vision für den zentralen Bereich von Haimhausen zu gewinnen. Mit diesen definierten Zielen könne man dann potenziellen Investoren aufzeigen, was man will und was nicht. „Wie dieser Investor heißt, ist mir egal“, sagte Bürgermeister Peter Felbermeier.

Künftige Starkstromleitung

Vorsichtig optimistisch ist Felbermeier in Sachen künftigen Starkstromleitung, bei der die südliche Trasse der klare Favorit ist. „Die Trasse im Norden ist aber noch nicht tot“, warnte der Rathauschef.

Sollten beim Planfeststellungsverfahren der südlichen Route neue Probleme aufkommen, könnte das wechseln. Peter Felbermeier zeigte noch einmal sein Unmissverständnis, dass das Landratsamt den Teilflächennutzungsplan ablehnte. Die gerichtliche Klage der Gemeinde ist weiterhin offen.

Nico Bauer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.