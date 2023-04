Haimhausen: Mittagsbetreuung am Limit

Von: Nico Bauer

Außen und innen mangelhaft: das alte Lehrerhaus, in dem die Mittagsbetreuung untergebracht ist. © nb

Mit derzeit 94 Kindern ist die Mittagsbetreuung der Gemeinde Haimhausen ein fester Baustein des Angebotes für Familien. Leiterin Silvia Restle machte bei der Vorstellung im Hauptausschuss der Gemeinde auch deutlich, dass die Situation bei den Räumlichkeiten nicht mehr lange so bleiben kann.

Haimhausen ‒ Silvia Restle berichtete, dass man drei Räume in der Schule mitnutzen darf und der große Teil bildet das alte Lehrerhaus gegenüber der Schule. Dort habe man für die Hausaufgaben zwölf verschiedene Zimmer plus ein Büro. „Wir sind froh, dieses Haus zu haben“, sagte Silvia Restle, „aber es ist außen und innen nicht mehr so schön. Es ist schon sehr grenzwertig“. Christine Meckel machte deutlich, dass die Leiterin der Mittagsbetreuung die Situation sehr freundlich angesprochen habe: „Das Dach ist nicht dicht und im Winter ist es dort zu kalt. Da müssen wir dringend etwas tun!“ Meckel besteht darauf, dass sich der Gemeinderat zeitnah Gedanken über eine Verbesserung der Situation machen müsse. Man könne nicht mehr jahrelang warten.

Für das neue Schuljahr ab Herbst kann die Mittagsbetreuung wegen der personellen und räumlichen Situation nur noch Kinder der ersten bis dritten Klasse aufnehmen. „Wir sind nicht glücklich darüber“, aber wichtig ist es vor allem, das Angebot für die neuen Schulkinder der ersten Klassen anbieten zu können. Ihr 20 Mitarbeiterinnen in Teilzeit umfassendes Team habe aber keine andere Möglichkeit gesehen beim Durchspielen der Optionen.