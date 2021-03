Tolles Nachhaltigkeitsprojekt in Haimhausen - Kostenlose Bücher aus der Telefonzelle für alle

Gelesene Bücher abgeben und neuen Lesestoff wieder mitnehmen. Das ist in Haimhausen kostenlos mit der Bücherzelle von Bettina und Steven Ahlrep möglich, die seit vergangenem Jahr an der Brunngartenstraße 18 steht.

Haimhausen – Seit über einem halben Jahr steht an der Brunnfeldstraße 18 in Haimhausen eine schwarze Telefonzelle. Doch in ihr können die Bürger nicht telefonieren, sondern nach Büchern stöbern. Die Zelle gehört Bettina und Steven Ahlrep und sie haben sich mit ihr einen lang gehegten Traum erfüllt. „Ich hatte schon immer ein Faible für Telefonzellen“, sagt Steven Ahlrep. Und als er im Frühjahr 2020 eine Anzeige für eine gut erhaltene Zelle gesehen hat, wussten die Ahlreps, dass sie zuschlagen müssen. „Wir haben die Entscheidung innerhalb von zehn Minuten gefällt“, sagt er.

Bis die beiden die Telefonzelle als so genannten offenen Bücherschrank oder wie sie sie nennen, Black Box (schwarze Box) nutzen konnten, musste noch einiges dafür getan werden. Elektronik rausreißen, Bretter hineinbauen, Licht anbringen: Darum hat sich der Vater von Bettina Ahlrep gekümmert – Jonny Weissmüller. „Insgesamt hat er 40 Kilogramm an Elektroschrott herausgeholt“, sagt Steven Ahlrep. Zudem musste Weissmüller ein Fundament gießen und eine Treppe bauen. Insgesamt haben die Ahlreps abzüglich der Arbeitszeit von Weissmüller etwa 2000 Euro in die Zelle gesteckt. Das ist zwar viel Geld, „aber, das war einfach ein lang gehegter Traum“, sagt Steven Ahlrep.

Auf insgesamt sechs Regalbrettern reihen sich etwa 200 Bücher unterschiedlicher Genres, DVDs, CDs, Spiele und Zeitschriften aneinander. „Wir haben drei Bretter für Romane, eins für Kinder- und Jugendbücher, eins für Zeitschriften und Spiele, eins für DVDs und eins für internationale Literatur“, sagt Bettina Ahlrep. Letzteres war den beiden sehr wichtig, da durch die Bavarian International School viele internationale Familien in Haimhausen wohnen.

Die Bücher werden von den Haimhauser Bürgern gebracht. Sortiert jemand beispielsweise Bücher bei sich zu Hause aus, kann er ihnen ein zweites Leben schenken und sie zur Black Box bringen. Dafür kann sich der- oder diejenige andere Bücher aussuchen. Doch es ist kein Muss, selbst etwas zu bringen. Bei der ganzen Geschichte gibt es ein Plus: Die Umwelt wird dadurch geschont. „Nachhaltigkeit hat für uns bei dem Projekt schon immer eine große Rolle gespielt“, sagt Bettina Ahlrep.

Die Telefonzelle ist von den Haimhausern gut angenommen worden. „Wir haben einen großen Durchlauf“, sagt sie. Da kann es zu Spitzenzeiten wie am Wochenende schon mal vorkommen, dass die Leute ihre Bücherkisten auf den Boden vor der Zelle stellen.

Darum hegen und pflegen die Ahlreps ihre Bücherbox. „Wir sortieren täglich“, sagt sie. Auch putzen gehört zur Pflege dazu. In ihrer Garage haben die beiden noch ein großes Lager an Büchern, mit denen sie bei Bedarf die Zelle wieder auffüllen. Die Haimhauser danken es ihnen, indem sie rege bei der Bücherzelle vorbeischauen. „Am Wochenende ist unsere Bücherzelle oft ein Ausflugsziel“, freut sich Bettina Ahlrep. Eine Einweihungsparty konnte es coronabedingt nicht geben, aber die wird bestimmt nachgeholt.

Die neuesten Bücher

in der Bücherzelle stellen Bettina und Steven Ahlrep immer auf ihrer Instagram- oder Facebook-Seite vor. Ihr Name bei Instagram lautet: black_box_haimhausen

Auf Facebook sind sie als blackboxhaimhausen registriert.