Oldtimertreffen beim Haimhauser Bürgerfest: Alte Schätze, neuer Schwung

Von: Nico Bauer

Der Oldie ziert sich nicht – die Festbesucher durften auch mal einen Blick unter die Motorhaube werfen. © nb

Der dritte Tag des ersten Haimhauser Bürgerfestes gehörte der Geschichte des Automobils und es war ein würdiger Festabschluss! 250 Fahrzeuge gab es zu sehen bei dem Oldtimertreffen, zu dem der Krieger- und Soldatenverein geladen hatte. Sowohl das Oldtimertreffen, als auch das gesamte Bürgerfest werden in Zukunft weitergehen.

Haimhausen – Vor zehn Jahren beim Haimhausener Brauereifest gab es bereits eine Oldtimer-Veranstaltung und das griff nun der Verein auf. Der zweite Vorsitzende Thomas Erlebach ist auch perfekt geeignet für die Organisation, hat er doch mit einem Mercedes 250 pagode selbst einen schönen Oldtimer. „In dem Fahrzeug stecken Hunderte Stunden Arbeit drin“, sagt der Haimhausener.

Überhaupt zeigte sich deutlich, dass die Gemeinde Haimhausen hohes Oldtimer-Potenzial hat mit mehreren Sammlern. Mengenmäßig übertraf die Premiere alle Erwartungen. 50 Fahrzeuge hatten sich vorab angemeldet und schon kurz nach der Eröffnung des Parkplatzes an der Bavarian International School hatte man 70 Gäste registriert. Am Ende wurden es 250 Fahrzeuge, bei denen alleine die alten Traktoren 50 Stück ausmachten.

Star des Tages war ein BMW 507, der als der schönste Sportwagen des Münchner Herstellers gilt. Aber für die vielen Besucher gab es so vieles so sehen: vom VW Golf Cabrio (Erdbeerkörbchen genannt) über einen Teilnehmer an der Rallye Monte Carlo bis hin zum Cadillac, der zwei Parkplätze braucht.

Dieses beeindruckende Oldtimertreffen konnte der Krieger- und Soldatenverein ausrichten, weil man im vergangenen Jahr bei der Feier des 150-jährigen Bestehens einen Schwung von rund 30 jungen Mitgliedern dazu bekam. Daraus entwächst eine Kombination aus Burschenverein und Kriegerverein, der von vielen anderen Kriegervereinen fassungslos bewundert wird.

Die Jungen packten beim Oldtimertreffen begeistert an. Überhaupt war der Krieger- und Soldatenverein die treibende Kraft bei dem ersten Haimhauser Bürgerfest, das zu dem kleinen Volksfest der Gemeinde entwachsen könnte. „Es wird weiter gehen“, sagt Thomas Erlebach nach der positiven Resonanz der Gäste. Im nächsten Jahr möchte er das Oldtimertreffen dann auch noch mit einem Korso durch den Ort erweitern.

