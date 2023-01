Der Traum vom Dorfgemeinschaftshaus Ottershausen rückt näher

Von: Nico Bauer

Haimhausens Rathauschef Peter Felbermeier möchte die Ottershausener bei ihrem Wunsch nach einem Dorfgemeinschaftshaus unterstützen. Allerdings hat diese Unterstützung einen finanziellen Deckel, wie zuletzt im Gemeinderat deutlich wurde. © nb

Das Dorfgemeinschaftshaus ist der große Traum der Ottershausener und es geht nun doch etwas voran. Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich für eine Vorbereitung der Bauplanung. Diese könnte aber einen Rechtsstreit nach sich ziehen und beinhaltet einige offene Fragen.

Haimhausen – Für das schon seit vielen Jahren von den Bürgern gewünschte Dorfgemeinschaftshaus mit einem angeschlossenen Bolzplatz wurde ein Standort am südlichen Ortsrand ausgesucht. Die derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche grenzt an unberührte Natur. Das führte bei den Vorgesprächen mit den höheren Behörden schon zu negativen Beurteilungen. Das Landratsamt Dachau empfahl einen zentralen Standort in der Ortschaft. Auch die Regierung von Oberbayern befürchtet mit der angrenzenden Natur Konflikte. Bürgermeister Peter Felbermeier bereitete deshalb die Gemeinderäte auf ein nicht geräuschloses Verfahren vor. „Das Bauleitverfahren wird ein Stück weit eine Herausforderung“, sagte Felbermeier. „Die Behörden haben das gute Recht, die Planung kritisch zu sehen und das auch rechtlich zu überprüfen. Wir leben schließlich in einem Rechtsstaat“, so der Rathauschef.

Das war dann auch der Grund der Grünen, den Standort abzulehnen und die Suche nach einer geeigneten Fläche neu starten zu wollen. „Mindestens ein Umweltschutzverband wird klagen“, sagte die dritte Bürgermeisterin Sabrina Spallek, die seitens der Grünen den Standort ablehnte. Thomas Mittermair (CSU) wollte das so nicht stehen lassen und verwies auf eine bereits umfangreiche Standortsuche, bei der alle Möglichkeiten angesehen wurden. Zusammen mit der Dorfgemeinschaft habe man dann diese Entscheidung getroffen.

Bei entsprechender Eigenleistung könnte der Haus-Traum erschwinglich werden

Die Realisierung des Ottershausener Traums hängt aber noch von der Kostenfrage ab. Wenn alle Arbeiten an Firmen vergeben werden, ergibt das Kosten von 800 000 Euro. Ursprünglich hatte die Verwaltung 150 000 bis 200 000 Euro einkalkuliert. Bürgermeister Felbermeier machte deutlich, dass die Gemeinde den Treffpunkt nur finanzieren könne, wenn dieser deutlich günstiger sei. Das ist auch realistisch, weil die Dorfgemeinschaft zu größeren Eigenleistungen bereit ist. „Wenn die Ottershausener mitmachen, reduziert sich die Summe mindestens um die die Hälfte“, sagte Willi Welshofer und appellierte damit an das Vertrauen des Gremiums, die Planung vorzubereiten.

Ergun Dost schlug vor, den Bolzplatz als erstes zu realisieren: „Der kostet fast nix“, so die Begründung. Doch damit stieß er nicht wirklich auf Resonanz. Die Ottershausener bekamen ihren Wunsch am Ende doch noch erfüllt. Mit 15 zu drei Stimmen beschloss der Gemeinderat, das Bauverfahren einzuleiten.

Einstimmig fasste der Gemeinderat den Beschluss, dass für die nächsten Schritte ein Leitungsteam mit Vertretern aus Gemeinderat und Dorfgemeinschaft gebildet werden soll. Einstimmig hielten die Ratsmitglieder auch die Aussage fest, dass die Gemeinde für die freiwillige Leistung keine 800 000 Euro bezahlen könne.

