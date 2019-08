Pferd stürzt von Brücke: Feuerwehren und THW rücken aus - Kran kommt zum Einsatz

Das Pferd am Kran: Nachdem es unter der kleinen Brücke hervorgezogen worden war, konnte das Pferd mit Hilfe des Krans samt Bergegeschirr gerettet werden.

Einsatz für Rettungskräfte in Haimhausen

Ein Pferd ist am Donnerstag an einem Altwasser bei Haimhausen von einer Brücke gestürzt und verletzte sich, so dass es sich nicht mehr aus eigener Kraft aus seiner Lage befreien konnte. Es musste mit einem Kran gerettet werden.