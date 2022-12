Planung für Baugebiet Amperberg nimmt Fahrt auf

Von: Nico Bauer

Haimhausen möchte wachsen. Und weist dafür mit dem Bereich „Nördlich Amperberg“ ein neues Baugebiet aus. © MiS/IMAGO

Mit dem Baugebiet „Nördlich Amperberg“ möchte die Gemeinde Haimhausen weiterwachsen. Der erste Schritt ist nun die Erschließung. Für fast 5 Millionen Euro hat die Gemeinde die vorgelegte Planung des Büros Wipfler-Plan vorgelegt.

Haimhausen ‒ Das westlich vom Schulzentrum und der Kirche liegende Baugebiet bekommt zwei Erschließungsstraßen mit jeweils sechs Metern Breite, damit dort Versorgungsfahrzeuge wie die Müllabfuhr oder die Feuerwehr problemlos durchkommen. Dazu kommen kleine Stichstraßen zu den Häusern. Künftig werden die Bürger ihre Mülltonnen zur Leerung an die beiden großen Straßen schieben müssen.

Durch die hügelige Umgebung ist die Anordnung von Wasserleitungen oder Kanalisation anspruchsvoll. Dieses Infrastrukturnetz werden die Bewohner nicht sehen, aber dafür die drei Plätze, die eine Besonderheit für das überschaubare Baugebiet mit 47 Bauparzellen darstellt. So soll eine gehobene Aufenthaltsqualität entstehen. Diese Planung kam bei den Gemeinderäten gut an und wurde genehmigt. Christina Meckel hatte noch den Wunsch, einen Geh- und Radweg zu schaffen in Richtung „Unterer Bründlweg“. Dieser führt entlang des Mühlbachs und würde das Sportgelände vom Baugebiet binnen weniger Minuten erreichbar machen. Ein solcher Weg soll geprüft werden, wobei Bäume und das starke Gefälle eine Herausforderung darstellen.

Nach der Genehmigung kann die Entwurfsplanung für die Infrastruktur nun konkretisiert werden. Der Baubeginn könnte im Herbst 2023 sein, damit Mitte/Ende 2024 die Bauherren mit der Errichtung der Häuser starten können. Der Gemeinde liegt eine Kostenschätzung für Straßen, Plätze mit Freianlagen, Kanal oder Wasserleitung mit 4,81 Millionen Euro vor. Zu der Infrastruktur gehören Regenwasserzisternen zur Nutzung des Niederschlagswassers. Dies wird den Bauherren in dem Gebiet vorgegeben.

