Finanzielle Schieflage des Investors: Wie geht es mit dem Haimhauser Brauereigelände weiter?

Von: Nico Bauer

Teilen

Auf dem Gelände der Schloßbrauerei wird das Haimhauser Ortszentrum geplant. © nb

Die Firma Euroboden, der ein Großteil des ehemaligen Haimhauser Schlossbrauerei-Geländes gehört, ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Bei der Gemeinde übt man sich aber in Gelassenheit.

Haimhausen – Die Zukunft des Brauereigeländes in Haimhausen ist die wohl spannendste Frage für die nächsten Jahrzehnte in der Gemeinde. Aktuell läuft ein Ideenwettbewerb mit namhaften Architekten.

Mitten in den Prozess hinein fällt die finanzielle Schieflage der Firma Euroboden. Der Luxuswohnungsbauer besitzt den Großteil des ehemaligen Brauereigeländes, aber Bürgermeister Peter Felbermeier macht das keine Sorgen. Er betonte im Gemeinderat, dass es grundsätzlich egal sei, wer künftig das Gelände im Zentrum des Ortes neben dem Schloss bebaue. Ergun Dost (Bürgerstimme) fragte im Gemeinderat deutlich an, ob Euroboden pleite gehe und welche Auswirkungen das für die Gemeinde habe. „Wir wissen da auch nicht mehr als das, was die Zeitungen schreiben“, sagte Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU). Natürlich habe man den telefonischen Kontakt gesucht, „aber die haben andere Herausforderungen als Haimhausen“.

Die Geschäftsführung des Unternehmens sei nicht erreichbar und rufe nicht zurück. Aus München werde berichtet, dass das in finanzielle Schieflage geratene Unternehmen seine Grundstücke mit nur wenigen Ausnahmen zu verkaufen versuche und so Darlehen weiter bedient werden können. Das alles weiß man in Haimhausen aber nur vom Hörensagen.

„Es ist nicht wichtig, wer der Investor ist“, sagt Felbermeier mit Blick auf das Brauereigelände. Der Wettbewerb laufe planmäßig weiter und so wird die Idee und das Maß der Bebauung festgelegt. Mit dem gewählten Konstrukt ist die Gemeinde Haimhausen unabhängig von dem künftigen Bauherrn. „Die Kosten des Wettbewerbs übernimmt der künftige Investor“, sagte der Bürgermeister. Gedachter Beisatz: Wer auch immer das sein mag.

Investor wollte Luxuswohnungen, Gemeinderat aber war dagegen

Wenn Euroboden das Haimhausener Projekt abwickelt mit einem Verkauf von knapp einem Hektar Fläche, dann dürfte das ein ordentliches Verlustgeschäft werden. Im Ort macht die Runde, dass der Kaufpreis das Doppelte des eigentlichen Wertes betragen haben soll. Bis auf drei Grundstücke an der Hauptstraße besitzt Euroboden das gesamte Gelände.

Wichtig für die Gemeinde Haimhausen ist, dass bei den Überlegungen für den Neubau eines Rathauses eines der drei Grundstücke angedacht ist. Haimhausen kann also unabhängig von Euroboden die eigenen Pläne realisieren.

Die einstigen Euroboden-Pläne auf dem Haimhausener Brauereigelände wurden bereits abgeschmettert. Der Investor wollte lange Riegel mit fünf Stockwerken bauen, Luxuswohnungen realisieren und diese verkaufen.

Mit dem Wettbewerb hat nun die Gemeinde aktiv die Zukunftsplanung unternommen. Statt des Riegels mit maximaler Bebauung will man sich ein schnuckeliges Ortszentrum planen mit Wohnen und viel Aufenthaltsqualität.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.