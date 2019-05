Ein Fest für Natur und Umwelt

Natur und Umwelt standen beim Schulfest der Grund- und Mittelschule Haimhausen im Mittelpunkt.

Haimhausen – Ein Höhepunkt im Schuljahr der Grund- und Mittelschule Haimhausen war wieder das Schulfest: Die Aula war voll mit Eltern, Schülern und Lehrern. Über diese große Resonanz freuten sich natürlich Rektorin Cornelia Stock und die Elternbeiratsvorsitzenden Simone Wielert von der Grundschule sowie Nicole Armin von der Mittelschule sehr. Stock konnte neben Schulrätin Claudia Bauer als Ehrengäste auch Bürgermeister Heinrich Stadlbauer aus Fahrenzhausen und Haimhausens zweite Bürgermeisterin Claudia Kops begrüßen.

Ein Dankeschön ging an die Mitglieder des Elternbeirates für die Mithilfe bei der Organisation und für das Vorbereiten des reichhaltigen Buffets mit Speisen und Getränke in allen Variationen.

Da das Wetter nicht ganz mitspielte, waren alle Veranstaltungen im Schulhaus. Das Schulfest stand unter dem Motto „Natur und Umwelt – What a wonderful world“. Das weltbekannte Lied sang dann auch der Lehrerchor voller Inbrunst. Eine Nepalausstellung gab es im PC-Raum und auch „Fair Trade“ hatte einen Infostand aufgebaut. Das digitale Glücksrad drehte sich, und die Schweinchen gaben beim Schweinchenrennen ihr Bestes. Darüber hinaus wurden Geschenktüten verziert. Beim Upcycling mit Tetrapacks waren die Schüler voll beschäftigt. Es gab eine Tauschbörse für Spielsachen, ein Natur- und Umweltschutzquiz, lustige Magnete, Stifteboxen, Stofftaschen konnte bedruckt werden. Das Spiel Mülltrennung zog viele Kinder und Eltern an, außerdem war zu sehen, wie aus Plastikflaschen Kunst wird. Zudem wurden Palmöl und Schlüsselanhänger produziert. Selbst ein Imker mit seinem Bienenvolk samt Königin konnte man in einem Klassenzimmer bewundern.

Alles im Allem war es ein gelungenes Schulfest, das zwar viel Arbeit und Organisation erforderte. Aber das Lob von allen Seiten freute Rektorin Cornelia Stock, das Lehrerkollegium und natürlich alle am Schulfest beteiligten Kinder und Jugendlichen.

Klaus Rabl