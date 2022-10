Sporthalle nach Theo Thönnissen benannt: Ein würdiges Denkmal

Von: Nico Bauer

Teilen

Festakt zu Ehren von Theo Thönnissen: Die Sporthalle der Haimhauser Schule wurde nach dem Haimhauser Urgestein feierlich benannt. © nb

Im Rahmen der Schulsanierung wurde die Sporthalle in Haimhausen erweitert, wie es schon vor rund 40 Jahren angedacht worden war. Und nun bekam das Kind einen Namen, den einzig logischen: Theo-Thönnissen-Halle.

Haimhausen – Der langjährige Vorsitzende des SV Haimhausen, Theo Thönnissen, stand noch beim Spatenstich im Februar 2019 an der Seite von Bürgermeister Peter Felbermeier und schwärmte, dass sich für den Verein ein Traum erfüllen würde. Jahrzehntelang kämpfte er als Vorsitzender des Sportvereins und als Gemeinderat leidenschaftlich für den Ausbau der Zweifach-Turnhalle. Schon beim Bau der Halle 1980 war diese Erweiterung miteingeplant worden.

Im Oktober 2019 starb Thönnissen nach kurzer schwerer Krankheit und konnte die Eröffnung der großen Sporthalle nicht mehr miterleben (wir berichteten). Nun wurde dem legendären Haimhauser posthum eine große Ehre zuteil: Die Halle trägt seinen Namen.

Der Festakt vor der Theo-Thönnissen-Halle erfolgte am Geburtstag des verstorbenen Namensgebers. Bürgermeister Felbermeier dankte dabei der Gemeinderätin Angelika Goldfuß dafür, dass sie diesen Namen beantragt habe, „denn Theo Thönnissen hat so viel für den SV Haimhausen bewegt“! Der Bürgermeister verwies darauf, dass der Vorsitzende mit vielen Maßnahmen das Sportgelände ausgebaut habe und auch als Bauherr der Halle aufgetreten sei, damit sich neue Fördermöglichkeiten ergeben. „Wir hatten ein außergewöhnliches Verhältnis“, so Felbermeier, „ja es war ein väterliches Verhältnis“.

2008 wurde Felbermeier erstmals zum Bürgermeister gewählt und bei dieser Kommunalwahl kam auch Thönnissen in den Gemeinderat. „Wir haben uns erst finden müssen, sind dann aber eng zusammengewachsen“, beschrieb Felbermeier sein Verhältnis zu Thönissen. Er habe in seinem gesamten Berufsleben keinen solch engen Kontakt gesehen, so der Bürgermeister. Nun habe Thönnissen ein Denkmal bekommen, dass seinem Lebenswerk würdig sei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.