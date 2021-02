Noch einige Fragen offen

Haimhausen – Die Planungen des mit Spannung erwarteten Supermarktes in Haimhausen laufen, aber noch ist manches unklar. Bei einer Vorstellung des Projektes blieben weiterhin die entscheidenden Fragen offen.

Der Gemeinde Haimhausen ist der neue Markt so wichtig, weil dieser am Kreisverkehr zwischen der Alleestraße und der Münchner Straße gebaut werden soll – quasi am Eingangstor des Ortes, von Unterschleißheim her kommend.

Die Firma Ratisbona stellte dem Gemeinderat das Projekt vor und berichtete, dass sie einen hochwertigen Bau errichten werde. Das Gebäude soll in Holzbauweise mit großen Glasflächen entstehen. Innen wird es einen großen Supermarkt mit 1200 Quadratmetern Fläche geben, plus einem Café mit gut 100 Quadratmetern. „Für einen solchen Markt ist das eine Toplage“, sagt Bürgermeister Peter Felbermeier.

Der Rathauschef machte bei der Präsentation des Investors deutlich, dass dessen Rolle für ihn nicht entscheidend ist: „Wichtiger als der Bauherr ist der Betreiber.“ In dem Punkt wurde dem Gemeinderat berichtet, dass es derzeit noch völlig offene Gespräche mit vier verschiedenen Ketten gibt. Darunter sind auch die beiden Branchenriesen Rewe und Edeka.

In Haimhausen wartet man vor allem gespannt auf diese Entscheidung, wobei zwischen den Zeilen zu lesen war, das Rewe bei vielen als Favorit gesehen wird. Das liegt auch daran, dass es in Nachbargemeinden bereits den einen oder anderen Edeka-Markt gibt.