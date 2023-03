Trauer um Willi Sedlmayr: Haimhausen verliert ein bayerisches Original

Von: Nico Bauer

Willi Sedlmayr spielte lange Theater. © nb

Traurige Nachricht für Haimhausen: Der bekannte Geschäftsmann und Kulturschaffende Willi Sedlmayr ist überraschend im Alter von 76 Jahren gestorben.

Haimhausen – Die Gemeinde Haimhausen hat ein echtes Original verloren. Völlig überraschend verstarb Willi Sedlmayr, der ein bekannter Geschäftsmann und Kulturschaffender im Ort war.

Der mittelständische Unternehmer hatte an der Dorfstraße sein Geschäft mit einem Werkzeughandel, bei dem nichts unmöglich war und vor allem der Service großgeschrieben wurde. Der Sohn eines Dachauer Schreinermeistes war auch der verlässliche Dienstleister für Handwerker und Heimwerker. Zuvor war der bekannte Haimhausener viele Jahre bei dem großen Dachauer Unternehmen Wietek & Co. Bei dem europäischen Marktführer für tragbare elektrische Leuchten arbeiteten mehr als 300 Menschen.

Willi Sedlmayr arbeitete in leitender Position, bevor er dann den Schritt in die Selbständigkeit ging. Seinen Meister als Mechaniker hatte er bereits mit 24 Jahren und der Gesamtnote „gut“ gemacht.

In den 90er-Jahren trat Willi Sedlmayr in dem Haimhauser Kulturkreis ein und stand 1993 beim Stück „Ein Jedermann“ erstmals auf der Bühne. Das bayerische und nicht ansatzweise verbiegbare Original war viele Jahre ein Charakterkopf auf der Bühne, der die besonderen Typen verkörperte. Sedlmayr war ein markantes Gesicht des Kulturkreises und machte jahrzehntelang dem Publikum viel Freude.

Willi Sedlmayr stand auch in der ersten Reihe, als der Verein seine Kulturkneipe in Angriff nahm. Er war einer der Initiatoren und stellte sich als Wirt ehrenamtlich zur Verfügung. Für ihn als treibende Kraft bei dem eher aus einer Bierlaune heraus gegründeten Kulturkreis war das selbstverständlich.

Willi Sedlmayr war einer der ersten, wenn es darum ging, anzupacken. Zu seinem 70. Geburtstag sprach Bürgermeister Peter Felbermeier in allerhöchsten Tönen von Sedlmayr: „Eine Gemeinde, die solche Originale in ihrer Mitte hat, kann stolz sein und sich glücklich schätzen! Meistens sind dies Menschen, die sich nicht so drängelnd in den Vordergrund schieben, sondern sich mit ihrer eher zurückhaltenden Art zu respektierten und beliebten Fixpunkten in der Dorfgemeinschaft entwickelt haben.“

Damit hatte er Willi Sedlmayr ziemlich gut charakterisiert. Er war väterlicher Freund, Antreiber der Gesellschaft und Patron. Viele Haimhausener werden ihn nach dem letzten Geleit noch sehr lange vermissen.