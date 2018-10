Streit in Haimhausen: Verstoßen Wahlkampfmobile gegen Plakatierungsverordnung?

Im Wahlkampf kann aus einer kleinen Ape plötzlich ein Politikum werden. In Haimhausen sorgt so ein Fahrzeug für Streit zwischen einer Bürgerinitiative und der CSU.

Haimhausen – So ein Wahlkampffahrzeug ist eigentlich eine praktische Sache. Man fährt bequem von einem Ort zum anderen – und macht gleichzeitig Werbung für seine Partei und seine Anliegen. Doch welche Autos sind erlaubt? Und welche verstoßen gegen Plakatierungsvorschriften? Darüber streiten in Haimhausen eine Bürgerinitiative gegen den Bau der dritten Startbahn und die CSU.

In der Gemeinde dürfen Wahlplakate eigentlich nur auf den dafür vorgesehenen Plakatwänden angebracht werden. Die Bürgerinitiative, die sich in Haimhausen und Fahrenzhausen gegen den Startbahnbau einsetzt, parkte außerdem eine rote Ape am Kramerkreuz. Auf der Ladefläche des kleinen Gefährts war ein großes Widerstandsplakat angebracht. „Söder pass auf! Eine dritte Startbahn ist unser Nein zur CSU“ und „Am 14.10.19 abwählen“ war darauf zu lesen. Rund zwei Wochen stand das Fahrzeug dort, dann wurde Maximilian Wallner, Initiator der Bürgerinitiative, gebeten, die Ape zu entfernen. „Es hieß, dass sie ansonsten abgeschleppt wird“, berichtet Wallner.

Wallner kann CSU-Vorwürfe nicht nachvollziehen

Der Haimhauser CSU-Ortsverband hatte sich über das Plakatfahrzeug beschwert. „Es ist gegen die Plakatierungsregelungen“, sagt die Ortsverbandsvorsitzende Claudia Kops. „Wäre das Plakat auf einer dafür vorgesehenen Wand gewesen, wäre es gar kein Problem.“ Als die Ape aber zwei Wochen am Kramerkreuz stand, erkundigte sich die CSU, wer sie dort hingestellt hat. „Wir haben dann einen freundlichen Brief geschrieben mit der Bitte, das Fahrzeug zu entfernen“, so Kops.

Tatsächlich fuhr Maximilian Wallner die Ape erst einmal weg. Die Vorwürfe der CSU kann er aber nicht nachvollziehen. „Das Fahrzeug ist ordnungsgemäß angemeldet und ich darf damit in der Öffentlichkeit parken“, betont er. „Was auf der Ladefläche ist, geht niemanden etwas an.“ Wallner wirft deshalb seinerseits der CSU „fehlendes Demokratieverständnis vor“. Er verweist darauf, dass CSU-Landtagskandidat Bernhard Seidenath, der in Haimhausen wohnt, ebenfalls ein Wahlkampfauto nutzt. „Dort ist auch Wahlwerbung drauf“, sagt er.

Seidenath weist Kritik an seinem Auto zurück

Seidenath fährt im Wahlkampf mit einem alten Fiat 500 durch die Gegend. Darauf hat er Aufkleber mit Wahlkampffotos und -Slogans angebracht. Auch er weist jegliche Kritik daran zurück: „Sein Auto kann jeder so mit Aufklebern so gestalten, wie er möchte“, sagt er. „Das könnten ja auch andere machen.“ Er sieht einen großen Unterschied zum Gefährt der Bürgerinitiative: „Im Gegensatz zu der Ape wird mein Auto gefahren und steht nicht nur mit Plakatwerbung an einem Platz herum, der nicht einmal offiziell als Parkplatz ausgewiesen ist.“

+ Bernhard Seidenath (CSU) in seinem Wahlkampfmobil. © hab

In den vergangenen Tagen war die Ape in Fahrenzhausen abgestellt. Am heutigen Donnerstag bringt sie die Bürgerinitiative aber wieder zurück nach Haimhausen. „Wir lassen uns das nicht gefallen“, sagt Maximilian Wallner. „Deshalb stellen wir die Ape in den letzten Tagen vor der Wahl noch einmal am Kramerkreuz auf.“

Petershauser Bündnis plakatiert gegen AfD - nur eine Partei macht nicht mit

Ein parteiübergreifendes Bündnis hat sich in Petershausen für mehr Toleranz in der Gesellschaft und gegen Hetze ausgesprochen - auf Initiative einer Bürgerin. Fast alle Parteien beteiligen sich.