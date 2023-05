Investor stellt Haimhauser Gemeinderäten seine Pläne vor: Windrad-Projekt stößt auf positive Resonanz

Von: Nico Bauer

Teilen

In Haimhausen soll demnächst ein Windpark entstehen. Der Gemeinderat war von den Plänen des Investors angetan. © Armin Weigel

Investor Vitus Hinterseher hat den Haimhauser Gemeinderäten Details zu seinem geplanten Windpark vorgestellt. Die Räte sowie der Bürgermeister waren beeindruckt.

Haimhausen – Nach den Bürgern bekam nun der Haimhauser Gemeinderat das Windkraft-Projekt im Nordwesten des Gemeindegebietes vorgestellt. Der in der Nachbargemeinde Fahrenzhausen lebende Vitus Hinterseher als Sprecher der potenziellen Investoren-Gemeinschaft bekam auf seinen Vortrag durchaus positive Resonanz.

Er machte dem Gemeinderat gegenüber deutlich, dass lokale Investoren für eine faire Partnerschaft stehen: „Wir wollen nicht, dass sie in 25 Jahren Betriebszeit sechs verschiedene Ansprechpartner kennenlernen. Wir möchten bewusst Anlagen in unserer Region bauen und auch betreiben. Das ist anders als bei dem externen Investor, der Anlagen baut und sie dann vielleicht ein Jahr später an einen Fonds nach Luxemburg verkauft.“

Vitus Hinterseher zeigte für den wirtschaftlichen Planungsprozess von bis zu drei Windrädern auf Haimhauser Gemeindegebiet und eines in der Gemeinde Röhrmoos auf, dass man allen Grundstücksbesitzern in dem Waldbereich Angebote für ein „Flächen-Pacht-Modell“ unterbreiten werde. So sollen alle Flächenbesitzer in dem Bereich von einem Haimhauser Windpark profitieren können. Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU) bewertete dieses gesetzlich nicht vorgeschriebene Vorgehen positiv: „Das ist etwas hoch Anständiges, das so nicht überall geschieht!“

Investor verspricht „fairen und transparenten Dialog“

Derzeit laufen die naturschutzrechtlichen Prüfungen für die Aufstellung von bis zu vier Windrädern. Mit der Vorstellung in der Bürgerversammlung hatten die potenziellen Investoren schon einen ersten freiwilligen Schritt auf die Bürger zugemacht. Vitus Hinterseher versprach Haimhausen einen „fairen, transparenten Dialog“, der nun auch mit einer neuen Internetseite www.windkraft-haimhausen.de eine weitere Option für Informationen bekam. Im Internet zeige man Plangebiete und Abstände zu Wohnbereichen und biete die Möglichkeit der Kommunikation, so Hinterseher. Die Zeitschiene zeige auf, dass man nach der Vorstellung nun die Projektentwicklung fertigstelle, bevor die große Phase der Bürgerbeteiligung komme. In dem Genehmigungsprozess hätten die Bürger die Möglichkeit, Stellungnahmen und Verbesserungsvorschläge konkret zu äußern.

Auf eine Nachfrage von Ergun Dost (Bürgerstimme) sagte Hinterseher, dass die Gemeinde schon nach zwei bis vier Jahren mit ersten Gewerbesteuerzahlungen rechnen könne. Das sei der Erfahrungswert von anderen Projekten. Hinterseher und die anderen Beteiligten an der Planungsgruppe haben in Bayern bereits 19 Windkraft- und sieben Freiflächenphotovoltaikanlagen realisiert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.