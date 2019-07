Zwei Überfälle auf dem Haimhauser Brauereifest

Nach zwei Überfällen auf junge Männer auf dem Brauereifest in Haimhausen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Nach ersten Ermittlungen sind zwei Männer im Alter von 19 bzw. 16 Jahren tatverdächtig.

Haimhausen – Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord ereigneten sich die beiden räuberischen Erpressungen bereits am Freitagabend. Im ersten Fall hielt sich ein 18-Jähriger gegen 22.45 Uhr in unmittelbarer Umgebung zum Festgelände auf, als er von den beiden Tatverdächtigen dazu aufgefordert wurde, sein Bargeld auszuhändigen. Dazu bedrängten die Täter den 18-Jährigen massiv und drohten ihm körperliche Gewalt an. Daraufhin übergab das Opfer an sie mehrere hundert Euro.

Gegen 22.30 Uhr überfielen die beiden Tatverdächtigen einen 17-Jährigen. Auch diesen bedrohten die beiden Männer und forderten ebenfalls unter Androhung von Gewalt Bargeld. Hier kam es allerdings nicht zu einer Herausgabe von Geld oder anderen Sachen, da zwei weitere Männer dem Opfer zu Hilfe eilten.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen in den beiden Fällen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere die beiden Männer, die dem Opfer der zweiten Tat zu Hilfe gekommen sind, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0 8 141/61 20 zu melden.