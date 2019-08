Haimhausens Geschäftsleiter Otto Felkel geht nach 29 Jahren in den Ruhestand

„Man ist Mädchen für alles“

von Anna Schwarz

Otto Felkel (63) ist das „lebende Archiv“ der Gemeinde Haimhausen. 29 Jahre war er Geschäftsleiter im Rathaus. Nun geht der Unterschleißheimer in den Ruhestand. Im Interview verrät er, welche Rolle Fasane bei seinem Amtsantritt spielten, warum er froh ist, dem Kommunalwahlkampf zu entkommen, und wie sich Haimhausen in all den Jahren verändert hat.