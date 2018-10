Der swingende Sohn Haimhausens, Xaver Hellmeier, war mit seinem Jazzquartett in der Kulturkneipe. Der junge Schlagzeuger aus Haimhausen gastierte mit renommierten Jazzmusikern in der Kulturkneipe.

Haimhausen – Als junger Student hatte er schon die Gelegenheit mit Tizian Jost/Klavier, Ernst Techel/Kontrabass und Peter Tuscher/Trompete zu musizieren. Nach seiner Ausbildung in München, Wien und New York hat sich Xaver Hellmeier inzwischen in der Münchner Jazzszene bestens etabliert. Er zeigte große Musikalität in effektvollen Soloeinlagen und im virtuosen Zusammenspiel.

Tizian Jost glänzte am Piano mit rhythmischer Präzision und klangvollen Melodien, Ernst Techels geschmeidige Bassläufe begeisterten. In allen Lagen beherrschte Peter Tuscher seine Trompete und führte durch das Programm.

Die Setliste beinhaltete bekanntere Titel wie „I am accustomed to her face“, „All blues“ und „On a clear day“, aber auch eine Eigenkomposition von Tizian Jost mit dem Titel „November“.

Beim Schlussapplaus sorgte Peter Tuscher nochmals für Heiterkeit, als er Xaver Hellmeier als den „mit Sicherheit swingendsten Sohn der Stadt“ bezeichnete.

mm