Haimhauser CSU lädt zu Infoveranstaltung über Ortsteil-Projekt

Die Ottershausener hätten gern ein Gemeinschaftshaus. Das wurde jetzt bei einer Infoveranstaltung deutlich, die die CSU Haimhausen veranstaltete.

Das Interesse war so gewaltig, dass die Sitzplätze in der Kulturkreis-Kneipe in Haimhausen nicht ausreichten und viele die Veranstaltung im Stehen verfolgten. Rund 120 Gäste dürften es schließlich gewesen sein.

Die CSU-Ortsvorsitzende und stellvertretende Bürgermeisterin Claudia Kops informierte über die Ausgangslage: Der Pachtvertrag des Bolzplatzes in Ottershausen läuft demnach zum Jahresende 2020 aus. Wegen Eigenbedarfs des Eigentümers wird er nicht verlängert. Was mit der Vereinshütte des FC Ottershausen passiert, sei weiterhin offen, so Kops. Die CSU Haimhausen habe sich deshalb Gedanken über Alternativstandorte für ein „Dorfgemeinschaftshaus“ gemacht. Es solle keine Gaststätte entstehen, die den Gaststätten in der Gemeinde Konkurrenz macht. Das Dorfgemeinschaftshaus soll laut Kops vielmehr ehrenamtlich geführt werden. Eine „dörfliche Wirtshauskultur“ solle im Vordergrund stehen.

Vier mögliche Standorte gibt es. Karin Jost und Simone Wielert stellten sie vor: Maibaum, Hirschgang, Marienmühle und Freetzstraße. In der anschließenden lebhaften Diskussion wurde deutlich, dass zwei Standorte wohl ausscheiden und die Standorte Hirschgang und Marienmühle übrig bleiben.

Die Moderation an diesem Abend übernahm der stellvertretende Vorsitzende der CSU-Fraktion im Gemeinderat, Martin Müller (CSU). Das Haus solle „für Jung und Alt sein und einen Platz an der Sonne bekommen“. Ein Bolzplatz müsse dabei sein, und das Haus müsse auch mit dem Fahrrad erreichbar sein.

Viele Fragen sind noch offen, auch das wurde deutlich, etwa Umwelt- und Naturschutzbelange und mögliche Konflikte mit Nachbarn. „Und wir brauchen ein Betreibermodell und eine vertragliche Regelung“, sagte Müller. Gemeinderat Simon Käser (CSU) berichtete den Anwesenden von seiner Besichtigung des Dorfgemeinschaftshauses in Kreuzholzhausen, das die dortige Feuerwehr betreibt.

Gegen Ende der Veranstaltung bat die Vorsitzende des FC Ottershausen, Sieglinde Keferloher, darum, das Anliegen Dorfgemeinschaftshaus weiter zu verfolgen: „Wir wollen für unsere Kinder und unsere Jugend sorgen!“

Claudia Kops beendete die Veranstaltung mit der Aufforderung: „Lasst uns mutig sein, packen wir es gemeinsam an!“ Klaus Rabl