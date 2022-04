Haimhauser Dorfmusik feiert Wiedersehen mit ihrem Publikum

Konzert „Tanz in den Frühling“

Dieses Konzert unter dem Motto „Tanz in den Frühling“ weckte die Vorfreude auf weitere Auftritte: Endlich konnte die Dorfmusik Haimhausen wieder auf die Bühne.

Haimhausen – Das Konzert der Haimhauser Dorfmusik stand heuer unter dem Motto „Tanz in den Frühling“. Es war der erste Beitrag des Orchesters zu den diesjährigen Feierlichkeiten anlässlich des 1250-jährigen Bestehens der Gemeinde Haimhausen. Nach der coronabedingten, zweijährigen Konzertpause freuten sich die insgesamt 45 aktiven Musiker um Dirigentin Emma Jane Morris endlich auf ein Wiedersehen mit dem Publikum.

Den musikalischen Auftakt bildete der Marsch „Alte Kameraden“ aus der Feder von Carl Teike, gefolgt von „Prelude, Siciliano und Rondo“ des zeitgenössischen englischen Komponisten Malcolm Arnold.

Für das Jahr 2020 war eigentlich eine Reise der Haimhauser Dorfmusik nach England in den Norden Londons geplant gewesen, die jedoch der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war. Hier sollte die Dorfmusik gemeinsam mit dem Trachtenverein „Birkenstoana Stamm“ Oberschleißheim im Heimatort von Dirigentin Emma Jane Morris auftreten. Um die Zeit ohne echte Auftritte zu überbrücken, entschlossen sich Dorfmusik und Trachtler, den Schuhplattler „Haushamer“ sozusagen im Homeoffice aufzunehmen und zu veröffentlichen. Im Rahmen des Konzertes wurde dieses Video zu dem live gespielten „Haushamer“ gezeigt.

Ein Medley mit Stücken von Simon and Garfunkel, die durch Ernst Mosch bekannt gewordene „Hartenberger Polka“ sowie der Marsch „Watch your Step!“ des englischen Blasmusik-Komponisten Philip Sparke rundeten den ersten Teil des Konzertes ab.

Nach der Pause ging der Moderator des Abends, Joe Vogl, einfühlsam auf die aktuellen Geschehnisse um die Ukraine-Krise ein und leitete damit den zweiten Teil des Konzerts ein. Dieser begann mit der ukrainischen Nationalhymne, die das Orchester gemeinsam mit den „Holzwürmern“, dem Nachwuchsensemble der Dorfmusik, spielte. Die Leitung der „Holzwürmer“ liegt in den Händen von Benedikt Westermaier. Die Dorfmusik hatte als Zeichen der Solidarität die in Haimhausen untergebrachten Ukrainer zum Konzert eingeladen. Und die Geflüchteten freuten sich sehr darüber.

Gemeinsam mit den „Holzwürmern“ stimmte das auf 45 Musiker angewachsene Orchester „Sweet Caroline“ von Neil Diamond und „From now on“ aus dem Musicalfilm „The greatest Showman“ an. In der „King’s Arms Suite“ beschrieb Joseph Morris, Bruder der Dirigentin Emma Jane Morris, musikalisch den botanischen Garten seiner englischen Heimatstadt Ampthill. Er hatte das Stück extra für die Haimhauser Dorfmusik arrangiert.

Mit dem „Radetzky-Marsch“ und der Polka „Sakvicka“ klang der zweite Teil des Konzerts aus, ehe die Dorfmusik mit „Coldplay in Symphony“ den mitreißerischen Schlusspunkt setzte. Nach zwei vom Publikum geforderten Zugaben („Von Freund zu Freund“, „Radetzky-Marsch“) war der gelungene Abend leider vorbei. Die insgesamt gut intonierte und sauber gespielte Musik des Blasorchesters sowie die engagierte und positive Ausstrahlung der Dirigentin lässt die Vorfreude auf kommende Auftritte der Dorfmusik wachsen. dn