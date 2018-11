Haimhauser Politiker wollen Vollsortimenter

Ein neuer Supermarkt für Haimhausen soll her. Die Kommunalpolitiker wollen einen Vollsortimenter. Doch auch die Bürger sollen ihre Stimme abgeben.

Haimhausen – Auf der Klausurtagung des Gemeinderats ist die Entscheidung gefallen: Das Gremium hätte am liebsten einen Vollsortimenter als neuen Einkaufsmarkt in der Gemeinde. Einen Discounter wie Aldi, Lidl, Netto, Penny oder Norma wird es damit zunächst nicht geben. Stattdessen soll entweder ein Rewe, ein Edeka oder ein Markt des Familienunternehmens Feneberg errichtet werden.

Doch auch hier ist noch nicht sicher, ob es wirklich dazu kommt. Denn in seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, dass bei dieser Frage die Haimhauser das letzte Wort haben. Kommendes Frühjahr wird ein Bürgerentscheid durchgeführt. Hintergrund ist, dass sich als einziger realistischer Platz für das neue Lebensmittelgeschäft das Kramer Kreuz herauskristallisiert hat. Zwar wird auch eine Alternative an der Staatsstraße 2339 zwischen Haimhausen und Ottershausen geprüft. Alle Marktbetreiber haben sich aber bereits eindeutig für das Kramer Kreuz ausgesprochen. Sollte dieser Platz bei den Untersuchungen bestätigt werden, würden dort ein Gebäude mit einer Geschossfläche von rund 2000 Quadratmetern sowie rund 80 bis 90 Stellplätze entstehen.

Die Gemeinde legt zwar Wert auf eine ansprechende Architektur. „Der Vollsortimenter wird aber das Eingangsbild von Haimhausen definitiv verändern“, erklärte Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU). Er sprach sich deshalb dafür aus, dass die Bürger selbst entscheiden sollen, ob sie das möchten – obwohl wenn der Gemeinderat geschlossen hinter dem Projekt steht. „Es wird sicher auch Bürger geben, die sagen, sie wollen unter diesen Voraussetzungen zum Einkaufen weiterhin lieber in die Nachbarorte fahren“, erklärte er. Anders sah das Armgard Körner (Grüne). „Wir sind gegen den Bürgerentscheid, weil wir gar keine andere Alternative haben, als den Supermarkt dort zu bauen“, sagte sie. „Gefühlsmäßig würde so ein Bürgerentscheid nur dazu dienen, den Gemeinderat von der Verantwortung zu entbinden.“

Ergun Dost (Bürgerstimme Haimhausen) befürwortet zwar eine Abstimmung, gab aber zu bedenken, was passieren würde, sollten die Bürger sich gegen den Supermarkt entscheiden. In diesem Fall würde es die nächste Zeit keinen Lebensmittelmarkt in der Gemeinde geben. „Aber immerhin haben wir dann alle demokratischen Mitteln ausgenutzt“, so Martin Müller (CSU). In einigen Jahren müsse man dann überprüfen, ob neue Grundstücke zur Verfügung stehen.

Doch die Räte sind zuversichtlich, dass es so weit nicht kommt. „Ich bin überzeugt, dass die große Mehrheit den Markt will“, sagte Angelika Goldfuß (ÜWG). Mit drei Gegenstimmen stimmte das Gremium einem Bürgerentscheid zu. Wunschtermin wäre am 26. Mai 2019. Bis dahin soll eine Entscheidung für einen Marktbetreiber fallen. Im Dezember gibt es eine Infofahrt des Gemeinderats zur Feneberg-Zentrale in Kempten. Im Januar stellen die drei möglichen Anbieter die Konzepte in einer Gemeinderatssitzung vor. CLAUDIA SCHURI