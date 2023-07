Haimhauser sind gemeinsam stark

CSU-Feier, Entenrennen und Dorfmeisterschaft – Dreitägiges Bürgerfest ist ein voller Erfolg

Haimhausen – Wenn es darauf ankommt, dann halten die Haimhauser zusammen. Und bei der Premiere des dreitägigen Bürgerfestes auf dem Haniel-Gelände zeigten die Vereine am vergangenen Wochenende eindrucksvoll, wie stark sie gemeinsam sein können.

„Mir persönlich wird immer sehr leicht langweilig“, witzelte der CSU-Vorsitzende Rupert Deger bei der Begrüßung, „darum bin ich gut für Neues zu haben“. Im Fall des Bürgerfestestes begann alles mit dem Jubiläum 60 Jahre CSU Ortsverband und dem Plan des Krieger- und Soldatenvereins, ein Oldtimertreffen auszurichten. Und dann kam ein Puzzlestein nach dem anderen dazu mit beispielsweise dem Festzelt des FC Ottershausen, dem Getränkestand der Kulturkneipe, dem Steckerlfischgrill der Fischerfreunde oder den Lieder von der Dorfmusik.

Schon am Freitagabend begrüßten die Veranstalter mehr als 300 Gäste und auch am Samstag herrschte Hochbetrieb. „Die Wertschöpfung bleib im Ort“, stellte Bürgermeister Peter Felbermeier grinsend fest.

Die CSU organisierte zum Start einen Seniorennachmittag und blickte am Samstag auf die eigene Historie mit 45 Bürgermeisteramtsjahren und 468 von 918 Amtsjahren des Gemeinderats in sechs Jahrzehnten. „CSU bedeutet C wie Zusammenhalt, S wie Zusammenhalt und U wie Zusammenhalt – mit allen Menschen in der Gemeinde“, betonte Rupert Deger. Er zeigte auf, welch prägende Rolle die CSU im Ort spielte und spielt.

Den Rahmen des Bürgerfestes nutzte der Ortsverband für die Ehrung verdienter Mitglieder.

An der Spitze stehen Josef Heigl senior, Martin Hachinger, Annemarie Steinhart und Karl Kreuch, die seit 40 Jahren der CSU Haimhausen angehören. Auf 35 Jahre kommen Marianne und Herbert Hachinger. Weiter geehrt wurden Hans Lerchl, Michael Laumbacher, Josef Lerchl (alle 30 Jahre), Georg Scharfenberger (25 Jahre), Helga Horn, Benjamin Danner, Werner Ehrmüller, Tom Kranz, Bernhard Gehringer, Josef Vogl und Elke Niedermair (alle zehn Jahre).

Beim Bürgerfest ging es dann Schlag auf Schlag: Parallel zur CSU-Feier lief das Entenrennen am Laffgraben, das mit 70 Enten ausverkauft war. „Wir mussten das Wasser stauen und weiteres Wasser dazu geben, um eine Strömung hinzubekommen“, erzählte Organisator Sepp Heigl junior später. Für die drei Sieger Moritz, Sarah und Luca gab es dann Eisgutscheine. Der drittplatzierte Luca war zu schüchtern für die Bühne, so dass der große Bruder Simon den Preis abholen musste.

Große Sieger gab es auch bei der ersten Torwand-Dorfmeisterschaft, für die sich 13 Mannschaften meldeten. Entenrennen-Organisator Sepp Heigl junior avancierte mit vier Treffern dann auch noch zum CSU-Fußballgott. Sportlich wurde die CSU Haimhausen Dorfmeister und Heigl der beste Einzelschütze. Der Veranstalter verzichtete auf seinen Gewinn, so dass die drei Preise an die treuen Power Löwen, die jungen Goalgetter und das Team Zurich gingen.

Dazu gab es noch die Einzelentscheidung. Der erste Preis geht an Sebastian Habermann, der zweite und dritte an Max und Leo Meckel. Hier verzichtete der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath auf seinen dritten Preis.

Ein Bericht über den Festsonntag folgt.

+ Sieger beim Entenrennen: Moritz, Sarah und Simon in Vertretung für Luca (vorne v. l.). Es gratulierten Sepp Heigl junior und Sebastian Zollbrecht (hinten v. l.) © nb