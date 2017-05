Er wirkt oft im Stillen

Zahlreiche Gratulanten trafen sich im Garten von Helmut Horn, um den ehemaligen Ortsvorsitzenden der Senioren-Union Haimhausen zu seinem 75. Geburtstag hoch leben zu lassen.

Haimhausen – CSU-Ortsvorsitzende Claudia Kops gratulierte ihrem langjährigen politischen Weggefährten zu seinem halbrunden Geburtstag und bedankte sich bei Helmut Horn mit einem Geschenk für sein unermüdliches ehrenamtliches Engagement.

Helmut Horn wirkte oft still, aber energisch im Hintergrund und nur wenigen Bürgern sind seine Verdienste bekannt. Als Ortsvorsitzender der Senioren-Union ruhte er gemeinsam mit dem ehemaligen Kreisvorsitzenden der Senioren-Union, Karl-Heinz Haritz, vor neun Jahren nicht, bis der Grundstein des Betreuten Wohnens in Haimhausen gelegt worden war. Die Idee der beiden umtriebigen Senioren war schon damals ein derzeit im Bau befindliches Hotel am Kramer Kreuz.

Genauso wie die Zukunft Haimhausens lag Helmut Horn auch die bewegte Vergangenheit seiner Gemeinde am Herzen. Um die Zeit der Flurbereinigung vor über 45 Jahren nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, erstellte er mit seinem inzwischen verstorbenen Freund Josef Langenegger aus Westerndorf eine Chronik, die 2010 gedruckt wurde. Als Erinnerung an diese bewegte Zeit setzten sich beide für die Errichtung einer Gedenk-Stele am Kreisverkehr in Amperpettenbach ein.

sh