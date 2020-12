Haimhauser CSU-Gemeinderätin Claudia Kops: „Ich werde wegen nichts mit Füßen getreten!“

In der November-Sitzung des Haimhausener Gemeinderates hatte es viel Aufregung um Claudia Kops gegeben. Die CSU-Vorsitzende und zweite Bürgermeisterin soll bei einem Gratulationsfoto ohne Maske den Mindestabstand nicht eingehalten haben. Detlef Wiese von der Bürgerstimme hatte Kops dafür angegriffen, obwohl diese wegen Krankheit fehlte.

Haimhausen – In der jüngsten Sitzung nun antwortete Kops. „Ich muss mich nicht entschuldigen, weil ich nichts falsch gemacht habe“, sagte Kops mit Blick auf das Foto, bei dem die Jubilarin ihre Taufpatin war. Zu dem Zeitpunkt der Gratulation sei alles so erlaubt gewesen, wie man es gehandhabt habe. Kops sprach Wiese nicht direkt an, wehrte sich aber mit deutlichen Worten gegen die Anfrage in der öffentlichen Gemeinderatssitzung: „Das war sehr unfair, wie ich wegen nichts mit Füßen getreten werde! Und es ist echt traurig, wie man mich in der Öffentlichkeit schlecht gemacht hat!“

In der letzten Gemeinderatssitzung des denkwürdigen Jahres 2020 ging Bürgermeister Peter Felbermeier noch einmal kurz das Thema Corona an. Er erinnerte an die Geschichte der Deutschen: „Unsere Großeltern hatten nach dem Krieg so viele Entbehrungen, da ist heute das Tragen einer Maske kein Vergleich dazu. Wir sollten in diesen Tagen ein bisschen Demut zeigen und Respekt haben vor dem, was unsere Großeltern beim Wiederaufbau nach dem Krieg geleistet haben.“ nb