In Haimhausen funktioniert die Gemeinschaft

Von: Nico Bauer

Hauruck: Die Ehrenamtlichen ziehen das Zeltdach Element für Element über das Gerüst. © Nico Bauer

Die Festzelt-Tage von Haimhausen können beginnen. Helfer aus dem Ort haben am Wochenende nach der Absage des Festwirtes ein Zelt selbst aufgestellt.

30 Freiwillige kommen beim Zeltaufbau in Haimhausen ins Schwitzen

Haimhausen – Am Anfang hakte und ruckelte es, aber nach den ersten Teilbereichen des demnächst 1000 Menschen Platz bietenden Festzeltes kam das Zeltdach ins Rollen – und das bunte Team aus knapp 30 Freiwilligen ins Schwitzen. Die meisten Haimhausener stellten zum ersten Mal in ihrem Leben ein Festzelt auf, und sie alle demonstrierten mit Taten, was ihnen die Dorfgemeinschaft bedeutet.

Peter Weihberg ist eigentlich ein Leidtragender der fünf Tage, an denen die Bevölkerung die 1250-Jahr-Feier der Ortschaft Haimhausen feiern wird. Zwischen dem Festplatz und seinem Haus liegt nur ein kleiner Grüngürtel. Beim Grillen im Garten wird er die Sprüche von Mama Bavaria Luise Kinseher genauso hören wie Mitgrölhits der Showbands. „Keiner hat Lärm gerne“, sagt Weihberg, „aber auf dem Dorf muss das mal sein“. Und er schiebt den ihm besonders wichtigen Satz nach: „Das ist eben der Unterschied zwischen Stadt und Land.“

„Jeder findet seine Aufgabe“: Axel Hörig konnte als handwerklich geschickter Haimhausener viel helfen. © Nico Bauer

Der Nachbar entschied sich sofort zum Mithelfen, und als Maschinenbauer konnte er auch handwerklich viel helfen. Und er stellte grinsend fest, „dass unsere Landwirte auch gut wissen, wo man wie hinlangen muss“. Nach dem Ehrenamt als Zelt-Aufbauer freut er sich auf die Feiertage: „Dann sitze ich im Zelt und habe Durst.“

Axel Hörig sagte auch, „dass nur die ersten Segmente schwierig waren, aber dann hat jeder Helfer für sich seine Rolle gefunden“. Er folgte wie auch Peter Weihberg einer Rundmail des CSU-Ortsverbandes, der um Hilfe bat. Hörig hatte etwas Mitleid mit den beiden Zeltaufbaumeistern, die ihre Helfer anleiten mussten: „Die beiden Capos beneide ich nicht. Wir haben die schon ein paar Nerven gekostet.“

„Das ist der Unterschied zwischen Stadt und Land“: Festplatz-Nachbar Peter Weihberg ist stolz auf die Gemeinschaft. © Nico Bauer

Auch Bürgermeister Peter Felbermeier war im Blaumann mittendrin und packte kräftig an. Den Arbeitsanzug trug er nicht zur Show. „Ich baue schon mein zweites Zelt auf“, sagte er, „das erste war in meiner Zeit als Burschen-Vorstand“.

Mit diesem Zeltaufbau haben die Ehrenamtlichen aus dem Ort das große Fest gerettet. Sie zeigen, dass die Gemeinschaft funktioniert, wenn sie gebraucht wird. „Das macht mich sehr stolz“, sagt der Bürgermeister, der genauso wie die zweite Bürgermeisterin Claudia Kops zwei Tage kräftig mit anpackte. Jetzt braucht man nur noch zwei Tage lang wieder ein so tolles Team, um nach dem Festende am kommenden Sonntag das Zelt auch wieder so gut abzubauen.

