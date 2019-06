Wie man fachgerecht eine Schildkröte ins Jenseits befördert

Früher aßen die Menschen Gerichte, an denen wir wohl heutzutage keinen Gefallen mehr finden würden: Das Heimatmuseum Haimhausen zeigt in seiner Sonderausstellung Kochbücher und Rezepte aus längst vergangenen Zeiten. Der Besucher erfährt sogar, wie man eine Speiseschildkröte fachgerecht ins Jenseits befördert.

Gedämpfter Biber. Hört sich nach heutigen Vorstellungen an, als ob jemand einen aufs Glatteis führen möchte. Doch in früheren Zeiten wurde der heimische Biber vor allem in der Fastenzeit gegessen. Die Gläubigen wollten nicht auf Fleisch verzichten, weshalb sie den Biber kurzerhand zum Fisch ernannten. Begründung: Der Biber hat schließlich einen schuppigen Schwanz.

Das Rezept für den „Gedämpften Biber“, weitere Rezepte sowie alte Kochbücher zeigt momentan das Heimatmuseum Haimhausen in seiner Sonderausstellung „An Guad’n“. „Die Bücher wurden freundlicherweise von Haimhausern zur Verfügung gestellt“, erklärt Organisatorin Dörthe Haniel. Sie hat zusammen mit Elke Niedermair die Ausstellung organisiert.

Das älteste der Kochbücher ist 130 Jahre alt. Feinsäuberlich in alter Handschrift verfasst, ist es für die Menschen von heute schwer zu lesen. Die Klassiker unter den Büchern sind das Dr.-Oetker-Kochbuch und Bayerische Kochbuch. „Das ist bis heute ein Renner“, sagt Dörthe Haniel. Es wurde ursprünglich für Schülerinnen der Haushaltungsschule Miesbach geschrieben und erscheint mittlerweile in der 56. Auflage.

Der Biber war aber nur eines der exotischen Tiere, die zu damaligen Zeiten zubereitet und gegessen wurden. Schildkröten, Maikäfer, Krähen oder Tauben, sie alle wurden zu Gerichten verarbeitet. In einem Begleitband zur Ausstellung haben Haniel und Niedermair allerlei Informationen gesammelt. Zur Schlachtung einer Schildkröte, die heute unter Artenschutz steht, geben sie das Kochbuch „Die Süddeutsche Küche“ von 1923 als Quelle an. Darin heißt es: „Um eine Schildkröte zu töten, hält man ihr ein glühend gemachtes Eisen auf das Rückenschild, damit sie den Kopf und die Pfoten herausstreckt, worauf man Kopf, Pfoten und Schweif schnell abhackt.“

Die Suppe wurde vor allem von einem Hersteller produziert. Eugen Lacroix, ein Delikatessenhersteller aus Frankfurt, stellte die Suppe bis zur Übernahme durch die Campbell Soup Company her, heißt es in dem Begleitband weiter. Die Firma gab die Herstellung auf, nachdem in den 80er-Jahren Proteste von Tierschützern laut wurden.

Neben den Rezepten sind in der Ausstellung allerlei alte Küchenutensilien, ein alter Herd sowie zwei gedeckte Tische zu sehen. Einer steht für die bäuerliche und der andere für die gutbürgerliche Gesellschaft, für die in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg Kochbücher vor allem verfasst wurden, erklärt Haniel. Das habe sich aber nach dem Krieg geändert, und das Kochbuch wurde für die bäuerliche Küche interessant.

In den meisten Kochbüchern gab es neben den Rezepten oft ein Kapitel zur richtigen Haushaltsführung. Darin erhielten die Hausfrauen zahlreiche Tipps zum Waschen, Bügeln, Handarbeiten und sogar zur Kinderpflege.

Die Sonderausstellung ist noch am kommenden Wochenende, am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Juni, jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Heimatmuseum Haimhausen befindet sich in der Pfarrstraße 11 im Untergeschoss. Der Begleitband kann dort erworben werden. Leyla Yildiz