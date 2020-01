Peter Felbermeier bekommt Konkurrenz

Der amtierende Bürgermeister von Haimhausen, Peter Felbermeier (CSU), bekommt mit der Kommunalwahl im März gehörige Konkurrenz.

Haimhausen – Zwei weitere Parteien stellen ihre eigenen Kandidaten, die für die nächsten sechs Jahre den Stuhl im Haimhauser Rathaus besetzen wollen. Hier ein Überblick über die nun insgesamt drei Kandidaten.

Bereits im November präsentierten die Grünen ihre Bürgermeisteranwärterin Sabrina Spallek (40) in ihrer Aufstellungsversammlung. Von den Mitgliedern wurde sie einstimmig gewählt. Seit 2011 wohnt die in Rio de Janeiro geborene Kandidatin in Haimhausen und ist in vielen verschiedenen Vereinen aktiv. 2016 wurde sie zur Ortsverbandsvorsitzenden der Grünen gewählt. Mit der Kommunalwahl möchte sie ins Rathaus einziehen und Haimhausen „mit Mut und Engagement in die nächste Wahlperiode führen“.

Laut eigener Aussage ist sie sozial engagiert, geht auf die Menschen zu und hat die Vorstellung, Verwaltung und Ortsentwicklung aktiv und ideenreich zu prägen.

Als dritter Kandidat geht Detlef Wiese (56) von der Bürgerstimme Haimhausen ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Ursprünglich kommt er aus dem Bergischen Land und ist 2005 nach Haimhausen gezogen. Eines seiner größten Projekte ist der Aufbau des örtlichen Asyl-Helferkreises. Der Vorsitzende der Bürgerstimme und Gemeinderat Ergun Dost, ist besonders begeistert von seinem Kandidaten. „Wir sind sehr froh darüber, Detlef als ein wahres Multi-Talent bei uns zu haben.“

Zu seiner Kandidatur sagt Wiese: „In Haimhausen gibt es ein großes Potenzial zu gestalten und nicht zu verwalten, insbesondere in der Ortsplanung.“

Seinen Posten möchte sich Peter Felbermeier (51) aber nicht streitig machen lassen. Er will mit der Kommunalwahl für eine dritte Legislaturperiode als Bürgermeister zur Verfügung stehen. Felbermeier und die CSU-Gemeinderäte haben es sich zur Aufgabe gesetzt, ihre Arbeit unter dem Motto „Näher am Menschen“ weiterzuführen.

Der amtierende Bürgermeister betont, dass in seiner Amtszeit viele Projekte vollendet worden seien. Sein größtes Prestigeobjekt: Das Mehrzweckhaus neben dem Rathaus. „Die ärztliche Versorgung ist damit für die nächsten 30 Jahre gesichert“, so Felbermeier.

In der Zukunft möchte er die Digitalisierung, Kurzzeitpflege und die Verkehrsproblematik in Haimhausen anpacken. „Ich will mich weiterhin um die Sorgen und Nöte der Bürger kümmern und die nächsten sechs Jahre Verantwortung übernehmen“, betont Peter Felbermeier.

Die anderen Parteien in Haimhausen, also die örtliche SPD und die Überparteiliche Wählergemeinschaft, werden nach aktuellem Stand keine Bürgermeisterkandidaten stellen.

Am Mittwoch, 22. Januar, stellen sich alle drei Kandidaten in einer öffentlichen Podiumsdiskussion, veranstaltet von der SPD, den Bürgern. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr in der Haimhauser Kultur-Kneipe. Einlass ab 19 Uhr, Eintritt ist frei.

Alle Infos und News zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Dachau finden Sie immer aktuell auf unserer großen Themenseite.

ly