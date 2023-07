Michael Kuffner wettert gegen Windpark

Von: Nico Bauer

Im nordwestlichen Bereich der Gemeinde Haimhausen soll in einem Wald ein Windpark entstehen. (Symbolbild) © Marcus Brandt

Ein Bürgerstimmen-Gemeinderatsmitglied greift in der Sitzung des Gemeinderats Haimhausen Bürgermeister, Grüne und Antragsteller an.

Haimhausen – Im nordwestlichen Bereich der Gemeinde Haimhausen soll in einem Wald ein Windpark entstehen, der bislang relativ geräuschlos vorgestellt und geplant wurde (wir berichteten). Das ist nun vorbei. Michael Kuffner von der Bürgerstimme hat massiv gegen die Antragsteller, den Bürgermeister und die Grünen geschossen.

Der Vorstoß kam komplett aus dem Nichts, weil der Gemeinderat dem Projekt zuvor einstimmig zugestimmt hatte. Vitus Hinterseher aus der Nachbargemeinde Fahrenzhausen stand an der Spitze einer lokalen Investorengruppe und stellte die Planung für bis zu vier Windräder in dem Waldstück zwischen Amperpettenbach, Westerndorf, Biberbach und Schönbrunn vor.

Drei Anlagen könnten auf Haimhauser Gemeindegebiet entstehen und eines in Röhrmoos. Von den Bürgern und den kommunalen Mandatsträgern gab es viele Fragen aber keinen Widerstand. Nun haben die Investoren das Verfahren ins Rollen gebracht mit einer Anfrage auf Vorbescheid, die direkt an das Landratsamt Dachau gerichtet wurde. Ziel des Antrags ist es vor allem, dass sich der Flughafen und militärische Einrichtungen in der Region zu den Windrädern äußern.

Haimhausens Bürgermeister Peter Felbermeier rechnete im Gemeinderat mit keinen Diskussionen. Es gebe auch keinen Grund zu einer negativen Antwort, weil Windkraftanlagen in Waldstücken erlaubt sind.

Michael Kuffner sprach bei den Präsentationen von „der wunderbaren Vorführung eines Fremden, der sagt, wie es in Haimhausen auszusehen hat. Und das ist ein Thema bei den Bürgern.“

In Richtung Bürgermeister kritisierte er, dass die Gemeinde an dem Vorhaben nicht beteiligt sei und sie nichts davon habe. Und einmal in Fahrt, attackierte der Mann der Bürgerstimme die Damenfraktion der Grünen: „Ich sehe die Damen kopfschüttelnd. Was Ihr schützen wollt, macht Ihr kaputt. Das ist unsere Natur.“ Letzter Adressat der Wutrede war Bürgermeister Felbermeier: „Mich hätte es an Peters Stelle zerrissen bei den Plänen.“

Als die Angesprochenen die kernigen Worte realisiert und ein bisschen weggeatmet hatten, kamen die Antworten. Für die Grünen sagte die dritte Bürgermeisterin Sabrina Spallek, dass Kuffners Argument („Wir sind jetzt schon energieautark“) falsch sei. Zudem gebe es in dem Waldstück kranke Bäume, die teilweise vom Borkenkäfer befallen wurden. Für die Windräder werden auch Bäume gefällt, die nur noch wenige Jahre leben können.

Peter Felbermeier blieb ruhig und machte deutlich, dass die Gemeinde rechtlich keinen Ablehnungsgrund habe. Für Waldbereiche sei die 10H-Abstandsregel gefallen und die Gemeinde habe keine Planung, die das Vorhaben ausschließt: „Im Flächennutzungsplan steht nicht, dass es da nicht geht. Also geht es. Und das Nicht-Gefallen von Windrädern reicht als Ablehnungsgrund.

Der Bürgermeister betonte, dass in den nächsten Jahren seiner Ansicht nach 80 bis 100 Windräder im Landkreis Dachau aufgestellt werden.

Letztlich stimmten die Haimhauser Gemeinderäte mit 13:5 Stimmen zum Vorbescheid zu. Neben dem Quartett der Bürgerstimme kam ein Nein noch von Christian Stangl (FDP).