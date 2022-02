Missbrauchsfälle in katholischer Kirche: Pfarrer erschüttert - „Botschaft Jesu wird verdunkelt“

Teilen

Der Haimhauser Pfarrer Stefan Menzel findet deutliche Worte zum Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. © Privat

Der Pfarrer und Leiter des Pfarrverbandes Fahrenzhausen-Haimhausen ist über das Ausmaß der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche erschüttert.

Haimhausen – „Es ist ein Wunder, dass Menschen trotzdem noch an die Kirche glauben, der Kirche vertrauen, dass sie in der Kirche arbeiten und versuchen, die Frohe Botschaft nach bestem Wissen und Gewissen zu leben und zu verkünden“, sagt Pfarrer Stefan Menzel.

Auch der Leiter des Pfarrverbands Fahrenzhausen-Haimhausen zeigt sich erschüttert über das in einem aktuellen Gutachten festgestellte Ausmaß an Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche.

Menzels Stellungnahme Im neuen Newsletter der Gemeinde (einsehbar auch im Internet auf http://pv-fahrenzhausen-haimhausen.de) äußert sich Menzel mit deutlichen Worten.

Missbrauchsfälle in katholischer Kirche: Haimhauser Pfarrer erschüttert

„Die Botschaft Jesu wird durch die vielen Missbräuche und deren Vertuschung, Verleugnung und Verdrängung stark verdunkelt“, schreibt Menzel. „Versagende Päpste, Bischöfe und verbrecherische Kleriker“ stellten nicht die Kirche als Ganzes dar, dennoch treffe es den Kern der christlichen Gemeinschaft.

Wenn ein Mitglied der Kirche ein Verbrechen begeht, touchiert es auch die anderen Mitglieder.

Menzel: „Katholisch sein heißt in Querverbindung leben, miteinander geistlich und spirituell verbunden sein. Wenn ein Mitglied der Kirche ein Verbrechen begeht, touchiert es auch die anderen Mitglieder, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit.“

Menzel appelliert an Verantwortungsbewusstsein der katholischen Kirche

Wenn einige „furchtbare Untaten begehen“, könne man nicht einfach sagen, dass es sich doch nur um eine Minderheit handle, „damit haben wir, die vielen anderen Kleriker und kirchlichen Angestellten, die nichts verbrochen haben, doch nichts zu tun“.

Zudem habe sich die katholische Kirche immer als eine „moralische Instanz verstanden, die Menschen sogar bis in die Schlafzimmer mit ihrem Moralkodex verfolgt“. Deshalb falle die Kirche nun umso tiefer, so Menzel, der den Pfarrverband Fahrenzhausen-Haimhausen seit 2016 leitet. Menzel bedankt sich in seinen Ausführungen abschließend bei allen, „die dableiben“. dn

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.