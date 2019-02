Mittagsbetreuung in Haimhausen wird erheblich teurer

Eine gute und eine schlechte Nachricht gibt es für Eltern, deren Kinder die Mittagsbetreuung der Gemeinde Haimhausen nutzen. Die gute: Das Angebot wird ausgeweitet. Die schlechte: Die Preise werden deutlich steigen, teilweise verdoppeln sie sich sogar. Das hat der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung beschlossen.

Haimhausen – Demnach wird künftig auch eine Ferienbetreuung angeboten. Sofern sich mindestens acht Kinder anmelden, ist die Betreuung jeweils eine Woche in den Oster- und Pfingstferien sowie zwei Wochen in den Sommerferien geöffnet. Die Betreuungszeiten sind von 8 bis 16 Uhr, die Eltern zahlen pro Tag eine Pauschale von 15 Euro.

Diesen Punkt handelte das Gremium schnell ab. Deutlich schwerer fiel es den Räten dagegen, neue Gebühren für die Mittagsbetreuung festzulegen. Das Problem: Die Gemeinde macht jedes Jahr ein Minus von über einer Million Euro bei der Kinderbetreuung. „Jährlich erhöht sich das Defizit weiter“, erklärte Kämmerer Peter Haslbeck. „So können wir nicht weiter wirtschaften.“ Auch die Kosten für die Mittagsbetreuung wurden im Jahr 2018 dem Haushaltsansatz zufolge nur zu knapp 35 Prozent von Elterngebühren und Zuweisungen des Freistaats gedeckt. Den Rest muss die Gemeinde zuschießen.

Nach vier Jahren hat die Kämmerei jetzt die Gebühren neu kalkuliert. Dabei zeigte sich, dass ein kostendeckender Elternbeitrag eine extreme Preissteigerung bedeuten würde. Ein Beispiel: Eltern, deren Kinder fünf Tage in der Woche bis 17 Uhr betreut werden, müssten dann 637 Euro bezahlen – anstatt wie bisher günstige 90 Euro (ohne Essenskosten). Soweit aber wollte keiner der Gemeinderäte gehen.

„Eine 100-prozentige Deckung zu verlangen, ist nicht vorstellbar“, erklärte Ingrid Waizmann (SPD). „Vor allem Eltern mit einem mageren Netto-Gehalt sind auf die Betreuung angewiesen.“ Sie forderte, die Gebühren nur geringfügig anzuheben. „Wir sollten die soziale Ausrichtung der Gemeinde beibehalten“, erklärte sie. Außerdem regte sie an, über eine gebundene Ganztagsschule nachzudenken, da diese der Gemeinde billiger kommen würde und für die Eltern gebührenfrei sei.

Tatsächlich gab es bereits Überlegungen dazu, wie Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU) erklärte. Bei einer Umfrage unter den Eltern sei jedoch ein zu geringer Bedarf festgestellt worden. „Vielleicht auch, weil die Qualität unserer Mittagsbetreuung sehr hoch ist“, vermutet Felbermeier. Die Gemeinderäte waren sich einig, dass an dieser Qualität nicht geschraubt werden darf. Ergun Dost (Bürgerstimme Haimhausen) schlug schließlich eine einkommensorientierte Staffelung der Gebühren vor. Eine Idee, für die auch Bürgermeister Peter Felbermeier „Sympathie hegte“, zumal laut dem Armutsbericht 2017 über ein Viertel der Haimhauser Haushalte ein Nettoeinkommen von monatlich über 7500 Euro zur Verfügung hat.

Doch so eine Kalkulation ist nicht kurzfristig umsetzbar. Da in Haimhausen das Defizit in der Kinderbetreuung aber stärker steigt als die Steuereinnahmen, und die Gemeinde demnächst außerdem eine höhere Kreisumlage zahlen muss, brauche es eine schnelle Entscheidung, betonte Kämmerer Peter Haslbeck. „Mit einer einkommensorientierten Regelung werden wir im Moment nicht weiter kommen“, sagte er. Schließlich entschloss sich der Gemeinderat mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD für eine Anhebung der Gebühren.

Kostendeckend ist die Mittagsbetreuung damit zwar nach wie vor bei Weitem nicht, das Minus für die Gemeinde fällt aber etwas geringer aus. Für viele Familien bedeutet die Erhöhung allerdings eine erhebliche Mehrbelastung: In vielen Fällen ist die Betreuung künftig mehr als doppelt so teuer (siehe Kasten). Sie kostet ab April zwischen 40 Euro (einmal wöchentlich bis 15 Uhr) und 170 Euro (fünf Mal wöchentlich bis 17 Uhr). Im Februar soll ein Elternabend stattfinden, auf dem Bürgermeister Peter Felbermeier den Eltern die Preiserhöhung erklärt.

Das kostet künftig die Mittagsbetreuung:

Betreuung bis 15 Uhr: Ein Tag pro Woche: 40 Euro (statt 30 Euro); zwei Tage pro Woche: 70 Euro (statt 40 Euro); drei Tage pro Woche: 100 Euro (statt 50 Euro), vier Tage pro Woche: 130 Euro (statt 60 Euro); fünf Tage pro Woche: 150 Euro (statt 70 Euro).

Betreuung bis 16 Uhr: Ein Tag pro Woche: 50 Euro (statt 40 Euro); zwei Tage pro Woche: 80 Euro (statt 50 Euro); drei Tage pro Woche: 110 Euro (statt 60 Euro); vier Tage pro Woche: 140 Euro (statt 70 Euro); fünf Tage pro Woche: 160 Euro (statt 80 Euro).

Betreuung bis 17 Uhr: Ein Tag pro Woche: 60 Euro (statt 50 Euro); zwei Tage pro Woche: 90 Euro (statt 60 Euro); drei Tage pro Woche: 120 Euro (statt 70 Euro); vier Tage pro Woche: 150 Euro (statt 80 Euro); fünf Tage pro Woche: 170 Euro (statt 90 Euro).

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa / Jörg Carstensen