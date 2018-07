Ein Haus, auf das jetzt alle stolz sind

Das Bauprojekt zog sich über zwölf Jahre hin. Jetzt hat Weihbischof Dr. Bernhard Haßlberger das neue und sanierte Kinderhaus der Kirchenstiftung in Haimhausen offiziell mit seinem Segen eingeweiht.

Haimhausen – Im Rahmen einer Feierstunde hat Weihbischof Dr. Bernhard Haßlberger das neue und sanierte Kinderhaus der Kirchenstiftung in Haimhausen gesegnet. Mit dem vor zwei Jahren fertiggestellten Neubau und dem sanierten Bestandsbau aus dem Jahr 1964 – samt kleiner Kapelle und erhaltenem Glockenturm – stehen den Haimhauser Kindern jetzt eine Krippe, ein Kindergarten und ein Hort für die Schulkinder zur Verfügung. Im Kindergarten werden in sechs Gruppen 124 Kinder betreut.

In seiner Ansprache verwies Weihbischof Haßlberger darauf, dass jeder durch seinen Namen einzigartig sei, so auch das Kinderhaus St. Nikolaus. „Einzigartig“ findet auch Pastoralrefent und Trägervertreter Bernhard Skrabal das neu entstandene Ensemble, mit Farbkonzept, neu gestalteter Kapelle und der ansprechenden, durchdachten Ästethik innen wie außen: „Wir freuen uns heute, das gesamte Kinderhaus zu segnen und seine Fertigstellung zu feiern. Einige Dinge fehlen noch: Tische und Stühle für Essraum und Personalraum. Der schönste Bau bliebe aber nur Fassade, wenn er nicht mit Leben erfüllt wird: dem Leben, der Farbigkeit der Kinder, den Eltern, die uns ihre Kinder anvertrauen, den Mitarbeiterinnen, ohne die dieser Bau eine leere Hülle bliebe.“

Zur Segnung fand sich zahlreich auch die Politprominenz aus Landkreis und der Gemeinde ein: der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath, die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki, Bürgermeister Peter Felbermeier sowie Pfarrer Stefan Menzel, Leiter des Pfarrverbandes, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Martin Kranz und natürlich die Architektin Barbara Häusele vom Architekturbüro Ursula Schmid aus München sowie die Schwestern Walgildis und Siglinde von den Dillinger Franziskanerinnen. Sie waren die ehemalige Leitung des Kinderhauses, das bereits 1905 gegründet wurde. Vor 20 Jahren übernahm dann die Kirchenstiftung die Trägerschaft. Heute leitet Ursula Deffner das Kinderhaus.

Das ehrgeizige Bauprojekt zog sich über zwölf Jahre hin. Die erste Sicherheitsbegehung war im Jahr 2006, die geplante Teilsanierung in 2007/2008 kam nicht zur Ausführung. Dies war schon der Ansatz zum Beginn einer Generalsanierung des Bestandsgebäudes mit seinem charakteristischen kleinen Glockenturm. Doch es dauerte bis Ende Juli 2011, um die Freigabe der Planungsmittel zu bekommen. Eine schnelle Planung und eine schnelle Sanierung sollten erfolgen. Verschiedene Gründe verhinderten aber eine baldige Realisierung – „Gott sei Dank, denn sonst würde dieser Bau heute nicht so sein, wie er geworden ist“, sagt Pastoralreferent Skrabal, der sichtlich stolz auf die Realisierung zusammen mit dem angeschlossenen Neubau ist.

Mit der ehemaligen Hauskapelle – die wieder instandgesetzt worden ist – wird an die rund 95 Jahre Kindergarten in Haimhausen erinnert, der geprägt worden war durch die Dillinger Franziskanerinnen. Daher gibt es in der Einrichtung einige Darstellungen des Heiligen Franz von Assisi, und sie heißt entsprechend Franziskuskapelle. Die Kapelle ist sowohl Raum für die Kinder als auch für die Pfarrgemeinde.

Noch gibt es einiges zu tun: Teeküche im Obergeschoss, Bücherregal und PC-Arbeitsplätze im Personalraum, Nischenausbau in den Gruppen des Neubaus, Tische und Stühle für Ess- und Personalraum. Das größte Problem dürfte das Finden von geeignetem Personal sein. Skrabal: „Aber damit stehen wir nicht allein da. Die meisten Gemeinden im Landkreis haben dieses Problem. Bewerbungen sind jederzeit gerne willkommen.“

