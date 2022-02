Natalie Amiri in Haimhausen: „Wissen ist wichtiger denn je“

Nicht enden wollende Fragestunde: Am Ende ihres Auftritts in der BIS hatte Natalie Amiri noch Zeit für ein Foto. © BIS

Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, während Natalie Amiri im Auditorium der Bavarian International School über Afghanistan berichtete.

Haimhausen - Mehr als 80 Schüler der Klassenstufe 7 lauschten gebannt, neugierig und gleichermaßen bedrückt dem Vortrag der bekannten ARD-Auslandskorrespondentin, Buchautorin und TV-Moderatorin („Weltspiegel“).

Die Faszination über so greifbares, authentisches Lernen und das Kennenlernen einer starken Persönlichkeit wie Natalie Amiri gipfelte in einer nicht enden wollenden Fragestunde der Zwölf- bis 13-jährigen Schüler. „Wenn alle Menschen so an Afghanistan interessiert gewesen wären wie ihr, dann wären dort viele Probleme gar nicht erst entstanden“, lobte die „Journalistin des Jahres 2021“.

Deutsch-Iranerin Amiri liegen die Schüler am Herzen

Die 43-jährige, in München geborene Deutsch-Iranerin Amiri knüpfte mit ihrem Vortrag exakt an das an, was die Schüler bereits im Englisch-Unterricht lesen: die in Afghanistan spielende Novelle „The Breadwinner“ von Deborah Ellis. Ihr liege sehr am Herzen, dass bereits junge Schüler die Globalisierung verstehen und die internationalen politischen und wirtschaftlichen Vernetzungen nachvollziehen können.

„Ich setze große Hoffnung in die neue Generation, dass sie wieder mehr Interesse an der Welt entwickelt – politisches Interesse, nicht nur das kurze touristische Reisen in exotische Länder. Wissen ist in einer Zeit der Desinformation wichtiger denn je“, meinte Natalie Amiri, die sieben Sprachen spricht.

Am Ende der fast zweistündigen Veranstaltung gab die preisgekrönte Journalistin den BIS-Schülern einige Tipps mit auf ihren Weg: „Informiert Euch, bildet Eure eigene, kritische Meinung, nutzt vielfältige internationale Medien und prüft die Quellen.“

Zuletzt moderierte Amiri bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine Afghanistan-Diskussion, am 14. März 2022 erscheint ihr neues Buch „Afghanistan: Unbesiegter Verlierer“.

Immer wieder spannende Persönlichkeiten an der BIS

Zustande gekommen war die Veranstaltung durch die Schülerin Alana (13), deren Eltern mit Natalie Amiri befreundet sind, und durch die engagierte Organisation von Englisch-Lehrerin Natasha Jones.

„An der Bavarian International School begrüßen wir immer wieder spannende Persönlichkeiten, die unsere Schüler mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen inspirieren. Sie unterstützen unsere Lernziele wie das Verständnis der Welt, kritisches Denken, gesellschaftliches Engagement und Weltoffenheit“, sagte Brett Meuli, Leiter der Oberstufe.

