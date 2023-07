Raubüberfall auf Tankstelle in Haimhausen

Dank einer Großfahndung wurden die Tankstellenräuber in Eching geschnappt. © Carsten Rehder/DpA

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Haimhausen konnten am Samstagabend zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

Haimhausen - Die Beute – ein höherer dreistelliger Betrag – wurde sichergestellt. Gegen 20 Uhr hatten laut Polizei maskierte Täter den Kassenraum einer Tankstelle in Haimhausen betreten und unter Vorhalt eines Messers den Kasseninhalt gefordert.

Tankstellenräuber flüchten zu Fuß und dann mit dem Auto

Mit ihrer Beute flüchteten sie zunächst zu Fuß und stiegen dann in ein zuvor in einer Seitenstraße abgestelltes Fahrzeug. Der zur Tatzeit allein im Kassenraum anwesende Mitarbeiter blieb unverletzt. Durch Zeugenhinweise konnte der von den Tätern benutzte Pkw identifiziert und im Rahmen einer Großfahndung etwa 20 Minuten später in der Gemeinde Eching lokalisiert werden. Bei der Kontrolle der beiden 18- und 19-jährigen Insassen wurden sowohl Tatwaffe als auch Beute sichergestellt.

Unter dringendem Tatverdacht festgenommen

Die aus dem Landkreis Freising stammenden Heranwachsenden wurden unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Sie sollten noch im Verlauf des gestrigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

