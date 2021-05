Schwerelos in der Stille: Walter Drechsler aus Haimhausen ist passionierter Taucher und Naturfotograf

Von Tirol bis Tonga

Walter Drechsler schwebt im unendlichen Blau des Meeres, schwerelos, beinahe wie ein Astronaut. An seinen Füßen trägt er Schwimmflossen, auf dem Rücken eine Pressluftflasche, ein Schlauch führt von dort zu seinem Mund. Vor sich hält er eine Unterwasserkamera, mit der der Haimhauser später einen seiner einprägendsten Momente als Taucher festhalten wird.

Haimhausen ‒ Drechsler spürt, dass sich von unten etwas Großes nähert: ein Buckelwal-Kalb. Ganz vorsichtig mustert das große Kleine den Taucher, schwimmt an ihm vorbei und betatscht ihn mit der Flosse. Ehrfurcht durchfließt Walter Drechsler. Die Mutter des Baby-Wals ist immer nah dabei. Es ist eine Szene, die nur den wenigsten Menschen auf der Welt gegönnt ist.

Für Walter Drechsler ist es ein Erlebnis, das ihn bis heute begleitet. Der Haimhauser Rentner ist Sport-Taucher, Tauchlehrer und Unterwasserfotograf. Die Leidenschaft dafür holte ihn schon in der Jugend ein, als ihn die Arbeit der beiden Unterwasser-Dokumentarfilmer Hans Hass und Jacques Cousteau faszinierte. Ein erster Tauchkurs im Jahr 1983, eine 14-tägige Tauchsafari und die Passion fürs Fotografieren taten dann ihr Übriges.

Seitdem reist Walter Drechsler zu Küstenorten auf der ganzen Welt, um die Unterwasserwelt und die Meeresbewohner auf seinen Fotos festzuhalten. Von nahe gelegenen Seen wie den Echinger Weiher bis hin zu weit entfernten Gewässern wie rund um die Insel Tonga im Südpazifik, wo er das Wal-Kalb mitsamt Muttertier vor die Linse bekam. „Ich glaube, ich habe schon etwa 40 Länder bereist“, sagt er.

+ Wal-Beobachter: Nahe der Südseeinsel Tonga traf Walter Drechsler auch auf Buckelwale. © Privat

Tonga war bisher seine weiteste Reise. Allein drei Tage brauchte er für seine Anreise. Sein Name ist in der Taucherszene bekannt, Drechsler wird immer wieder zu Tauchevents eingeladen und hat Kontakte rund um die Welt.

Seine Frau Linda steht ihm zur Seite, auch wenn sie nicht bei jedem seiner Reisen und Tauchgänge dabei ist. „Sie taucht sehr gut und gerne, aber es ist nicht mehr ihre Leidenschaft“, sagt Drechsler. Kommt sie doch einmal mit, dann nennt Walter Drechsler sie liebevoll „mein Model“ und fotografiert die Gattin inmitten der Gewässer. Ansonsten hat er viele Freunde, die zusammen mit ihm tauchen gehen.

Die Taucher haben die Zeit der Corona-Krise genutzt und sich in den Seen in Bayern etwas genauer umgeschaut. Vor Kurzem war Drechsler im Walchensee – ein besonders klarer und kalter Bergsee in den bayerischen Voralpen. Dort galt es so wie immer, die richtige Tauchkleidung anzulegen und das richtige Objektiv auf seine Kamera zu stecken. Das Kameragerät ist an Land extrem schwer und ähnelt einer Kugel, in der die Kamera drin ist, mit zwei seitlichen Griffarmen und Leuchten. Im Wasser verliert es etwas an Gewicht.

Drechsler ist es wichtig, dass er mit seinen Fotos die Unterwasserbewohner nicht stört, ihnen Raum gibt. „Man muss den Tieren Zeit geben“, sagt er. „Meine Erfahrung ist, langsam hinzuschwimmen und dem Fisch die Chance zu geben, sich an mich zu gewöhnen.“ Dann kann es schon mal sein, dass der Fisch einfach abhaut. Das nimmt Drechsler sehr ernst. „Wenn er keine Lust hat, dann lässt man es.“ Der Taucher aus Haimhausen will im Wasser nichts berühren und versucht, mit seinen Flossenschlägen möglichst kein Sediment aufzuwirbeln. Unter anderem auch, damit ihm gute Fotos gelingen.

Im Schnitt kommt Drechsler auf 110 Tauchgänge pro Jahr, und wäre Corona nicht gewesen, hätte es ihn in den vergangenen Monaten weiter weggetrieben – um den Menschen wieder mal zu zeigen, wie faszinierend die Unterwasserwelt eigentlich ist.