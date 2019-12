Schwerer Unfall auf der B13 bei Haimhausen

Auf der B 13, am sogenannten Maisteiger Berg, hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Autounfall ereignet.

Eine 22-jährige Weichserin war mit ihrem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Norden unterwegs und wollte gerade nach links in die Staatsstraße 2339 in Richtung Haimhausen einbiegen. Dabei übersah sie aber einen entgegen kommenden Porsche, gefahren von einem 20-Jährigen aus Neufahrn.

Beide Fahrzeuge stießen frontal gegeneinander. Der abbiegende BMW wurde durch die Wucht des Anpralls zur Seite geschleudert und prallte anschließend noch gegen die Fahrerseite eines nachfolgenden Skoda, dessen 46-jähriger Fahrer aus Kirchdorf im Landkreis Kreis Freising dadurch leicht verletzt wurde.

Die Unfallverursacherin selbst musste schwer verletzt in das Dachauer Krankenhaus gebracht werden, der Porschefahrer blieb unverletzt. den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 60 000 Euro. Während der Bergung musste die Fahrbahn für zweieinhalb Stunden gesperrt werden. pid