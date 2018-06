VW streift zwei Autos und kracht frontal in drittes: vier Verletzte

Bei einem schweren Unfall am Nachmittag bei Haimhausen, an dem vier Autos beteiligt waren, gab es vier Verletzte. Der Unfallverursacher musste gar schwer verletzt mit dem Heli ins Krankenhaus.

Haimhausen – Ein 70-jähriger Münchner hat gestern Nachmittag auf der Staatsstraße 2339 bei Haimhausen in Richtung B 13 fahrend aus ungeklärter Ursache mit seinem VW Touran zunächst zwei Autos gestreift, bevor er frontal in einen dritten Wagen krachte. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der VW in einen angrenzenden Acker geschleudert wurde. Der Münchner wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von Kräften der Berufsfeuerwehr München sowie der Feuerwehr Haimhausen aus seinem Fahrzeug befreit werden. Schwer verletzt wurde er mit dem Hubschrauber ins Klinikum Großhadern geflogen. Die beiden Autos, die der Unfallverursacher gestreift hatte, kamen ebenfalls von der Straße ab. Ihre Fahrer wurden leicht verletzt, ebenso wie der Fahrer des Pkw, in den der Münchner frontal gekracht war.