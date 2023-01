Ehrenamtspreis verliehen: „Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag“

Von: Nico Bauer

Verleihung des Ehrenamtspreises durch die drei Bürgermeister (von links): Claudia Kops, Peter Felbermeier, Christiane Kettinger und Sabrina Spallek. © nb

Der Haimhauser Ehrenamtspreis geht an die vielfältig engagierte Christiane Kettinger.

Haimhausen – Das Beste kam zum Schluss: Im Rahmen der Jahresabschlussfeier des Gemeinderats Haimhausen bekam Christiane Kettinger den Haimhauser Ehrenamtspreis. Die Ehrenamtliche des Haimhauser Kulturkreises ist eine herausragende Persönlichkeit des örtlichen Netzwerkes.

Bürgermeister Peter Felbermeier betonte, dass die Verleihung des Ehrenamtspreises eine gute Tradition sei und die Auserwählte auch mit einem Beschluss des Gemeinderates festgelegt wurde. Bei Christiane Kettinger gab es keine zwei Meinungen: „Sie hat sich über Jahrzehnte in besonderem Maß für die Gemeinschaft eingesetzt.“ Der Gemeinderat wolle mit der Auszeichnung auch zeigen, dass ehrenamtliches Engagement wahrgenommen und sehr geschätzt werde.

Die gebürtige Hessin Christiane Kettinger zog vor 40 Jahren nach Haimhausen und wurde damals von Nachbarin Ulla Thönnissen auf die Nachbarschaftshilfe hingewiesen. In den 80er Jahren gab es den Kinderpark, in dem Babys und Kinder bis zu drei Jahren betreut wurden, damit die Mütter beispielsweise einkaufen gehen konnten. Das war der Einstieg ins Ehrenamt. Nächste Station war die Volkshochschule. Christiane Kettinger übernahm von Susanne Rohfing die Leitung und stand dann zehn Jahre an der Spitze der Erwachsenenbildung.

Bürgermeister Peter Felbermeier sprach von einer erfolgreichen Zeit: „Sie haben sich immer wieder neue Ziele gesetzt und mit großem Ehrgeiz die Vhs Haimhausen weiterentwickelt.“ 2006 verlagerte Kettinger ihr Engagement in den kulturellen Bereich. 2006 übernahm sie die Öffentlichkeitsarbeit des Kulturkreises, der viele Veranstaltungen organisiert und diese auch gut bewerben muss. „Der Kulturkreis hat eine Wertstellung erreicht, die ihresgleichen sucht“, lobte der Bürgermeister in seiner Laudatio.

Trotz des intensiven Einsatzes für den Kulturkreis war die Haimhauserin auch vorne dran, als der Helferkreis in den Jahren 2015 und 2016 in der Gemeinde angekommene Flüchtlinge unterstützte und in die Gesellschaft integrierte. Christiane Kettinger hat sich in der Funktion als stellvertretende Vorsitzende der Volkshochschule vor allem um Angebote gekümmert, dass die Flüchtlinge die deutsche Sprache lernen können. Dazu war sie auch bei diesem Engagement in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv und stieß eine breite Unterstützung des Helferkreises an.

Felbermeier griff ganz tief in die Kiste der Lobesworte: „Sie sind mit Ihren ehrenamtlichen Einsätzen ein Vorbild in unserer Gemeinde. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gemeinschaft, indem sie Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und Milieus verbinden, etwas vor Ort gestalten und viel bewegen.“ Deshalb habe sie den Ehrenamtspreis für das Jahr 2022 verdient.

