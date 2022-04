SPD Haimhausen kritisiert Edeka

Von: Thomas Zimmerly

Die Haimhauser SPD ist nicht angetan vom Einzelhandels-Riesen Edeka und beruft sich dabei auf eine Studie von Oxfam. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Die Haimhauser SPD ist nicht angetan von der Idee, dass der Einzelhandels-Riese Edeka im Ort einen Markt eröffnet. Ob der Einzelhändler dies aber tatsächlich macht, ist längst nicht sicher.

Haimhausen – Die SPD-Haimhausen übt in einem offenen Brief Kritik am Großhändler Edeka, der nach Angaben des Investors Ratisbona als Mieter des geplanten Lebensmittelmarktes Am Kramer Kreuz fungieren wird. Nach einer Studie der Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam schneide Edeka in der Behandlung seiner Mitarbeiter oder denen seiner Zulieferer schlecht ab. Allerdings steht noch gar nicht fest, ob Edeka den Markt betreiben wird.

Auch wenn noch nicht feststehe, wer der künftige Betreiber sei, so die SPD, so komme Edeka als Mieter des Marktes eine entscheidende Rolle zu. „Zu einem vertrauensvollen Einkauf gehört jedoch nicht nur das Wissen um die Qualität der Lebensmittel, sondern auch das Wissen um faire Bedingungen in der gesamten Lieferkette“, heißt es in den Schreiben an die Edeka-Zentrale. Die aktuellen Ergebnisse des Supermarkt-Checks von Oxfam Deutschland jedoch würden ein schlechtes Licht auf die Edeka werfen, so die SPD weiter.

Edeka belegt laut Oxfam unter den fünf führenden deutschen Supermarkt-Ketten, neben Edeka sind dies Aldi-Süd und -Nord, Rewe sowie Lidl, in den Kategorien Transparenz, Arbeiterrechte, Umgang mit Kleinbauern und Frauenrechte mit großem Abstand den letzten Platz. „Es ist uns unverständlich, warum sich Edeka nicht an der Initiative zur Selbstverpflichtung der deutschen Handelsunternehmen zur Durchsetzung existenzsichernder Löhne für Arbeiter und Kleinbauern in globalen Lieferketten beteiligt. Die im Oxfam-Bericht genannten Beispiele, etwa die Tageslöhne von umgerechnet 4,50 Euro auf Ananas-Plantagen in Costa Rica, einem Lieferanten von Edeka, sind nicht akzeptabel.“ Daher fordert die SPD Edeka auf, „in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften vor Ort für die Beschäftigen bei Ihren Zulieferern menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, damit wir als zufriedene Kunden mit gutem Gewissen bei Edeka einkaufen können“.

Gut möglich jedoch, dass über dem neuen Markt, der ab Frühjahr 2023 gebaut und ein Jahr später eröffnet werden soll, gar nicht das Edeka-Logo prangen wird – sondern der Schriftzug Feneberg. Edeka und der Lebensmittler Feneberg aus dem Allgäu betrieben zwar eine Kooperation, nutzten die selben Lager und hätten ein ähnliches Sortiment, doch setze Feneberg mehr auf Regionalität als Edeka, so Florian Erath, Geschäftsleiter der Gemeinde Haimhausen. Insgesamt, so Erath weiter, fahre Feneberg „eine grüne Linie“.

