Steuern und Gebühren steigen

Corona hat immense Auswirkungen auf die Finanzlagen der Kommunen. Auch in Haimhausen. Deswegen erhöht die Gemeinde Steuern und Gebühren.

Haimhausen – Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU) hatte schon vergnüglichere Abende als diese Sitzung des Haimhausener Hauptausschusses, in dem er das finanzielle Problem der Gemeinde erklären musste. Der dem Gemeinderat am Ende empfohlene Haushalt 2021 hat im Verwaltungshaushalt eine Unterdeckung von 418 500 Euro und im Vermögenshaushalt von 1,79 Millionen Euro. Da sich die Lage in den kommenden Jahren nicht bessern wird, erhöht die Gemeinde die Steuersätze und die Kinderbetreuungsgebühren.

Haimhausen geht es beim Haushalt wie vielen anderen Gemeinden aus dem Landkreis Dachau, denn es kommt einiges zusammen. Die Corona-Krise sorgte für sinkende Einnahmen, und durch das wirtschaftlich gute Jahr 2019 steigt die Kreisumlage bei niedrigeren Schlüsselzuweisungen. „Dieses Finanzsystem gehört eigentlich ins Deutsche Museum als Instrument aus dem letzten Jahrtausend“, spottete Felbermeier.

Der Bürgermeister ärgert sich noch über die Landeshauptstadt München („Mit der Großraumzulage für Mitarbeiter hat man uns einen Bärendienst erwiesen“) und kündigte an, dass die Gemeinde Haimhausen die Jahre 2021 und 2022 „irgendwie überstehen“ müsse.

Klar ist auch, dass ein Verwaltungshaushalt mit Unterdeckung über mehrere Jahre nicht genehmigungsfähig ist. Der Bürgermeister und Kämmerin Lisa Ostermeier unterbreiteten dem Hauptausschuss Optionen für das Generieren von Mehreinnahmen. „Viele Möglichkeiten haben wir im Verwaltungshaushalt nicht“, sagte Felbermeier, „denn wir können nicht viel machen, wenn wir irgendein Schmierfett beim Bauhof rausstreichen und das dann doch benötigt wird.“

Der erste umgesetzte Lösungsvorschlag war eine Erhöhung der Steuern. So wird der Hebesatz der Gewerbesteuer von 320 auf 330 und der Grundsteuern A und B von 340 auf 360 angehoben. Die Gemeinde rechnet mit Mehreinnahmen zwischen 100 000 und 150 000 Euro. Bei der Grundsteuer zahlt der Eigentümer eines Einfamilienhauses jährlich um die zwölf Euro mehr, bei den Unternehmen wird die Steuer-Steigerung auf durchschnittlich 300 Euro im Jahr geschätzt.

Die Anhebung der Gewerbesteuer lehnte Anton Bredl (CSU) ab. Die Unternehmen aus der Gemeinde sollten in schweren Zeiten nicht zusätzlich belastet werden. Mit jeweils 6:1 Stimmen wurden die Beschlüsse gefasst, die Erhöhung der Grundsteuern sowie der Gewerbesteuer dem Gemeinderat zu empfehlen.

Die zweite Erhöhung ist bei den Kinderbetreuungsgebühren vorgesehen. Hier werden die steigenden Personalkosten und auch Teile der die Gemeinde rund 220 000 Euro kostenden Großraumzulage für Mitarbeiter an die Familien weitergegeben.

Mit einem einstimmigen Grundsatzbeschluss wurde beschlossen, dass die Gebühren der Kinderbetreuung jedes Jahr angepasst werden sollen. Christina Meckel (Grüne) bedankte sich für den von ihr vorgeschlagenen Weg, „weil es so nicht mehr die Hammerhöhungen wie in der Vergangenheit gibt“.

Die Verwaltung soll nun einen Vorschlag ausarbeiten, wie bei der Erhöhung zum 1. September die Mehreinnahmen gleichmäßig und gerecht auf die verschiedenen Betreuungsformen aufgeteilt werden sollen. Mit den beiden Erhöhungen dürfte die Gemeinde Haimhausen die rund 200 000 Euro einnehmen, die für die Haushalte 2021 und 2022 fehlen.

Bürgermeister Felbermeier abschließend: „Wir stecken in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg.“