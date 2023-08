Umweltfrevel am Laffgraben in Haimhausen

Von: Nico Bauer

Teilen

Sind entsetzt: Gemeinde-Geschäftsführer Florian Erath, Bürgermeister Peter Felbermeier, Fischereivereins-Vorsitzender Albert Linbrunner und Naturschützer Fritz Göbl (von links) blicken auf den Laffgraben. © Nico Bauer

Das Bett des idyllischen Laffgrabens ist derzeit eine Steinwüste, und die Ursache könnte eine illegale Wasserentnahme sein.

Haimhausen/Schönbrunn – Der Laffgraben hat seinen Ursprung mit drei Quellen nahe Riedenzhofen bei Röhrmoos. Von dort führt die Reise des Wassers an Schönbrunn und Amperpettenbach vorbei nach Haimhausen, wo der Graben in der Amper endet. Diese Woche kommt aber kein Tropfen am Ziel an, was laut behördlichen Kontrollen durch die Hitzeperiode bedingt ist. Doch bereits im Juli war das Gewässer ausgetrocknet. Und in diesem Fall, so sind in Haimhausen Umweltschützer und die Gemeinde überzeugt, war nicht das Wetter schuld daran.

Es gibt Beweisfotos für die Wasserentnahme

Denn es gibt Beweisfotos vom 18. Juli, auf denen zu sehen ist, dass der Bach aufgestaut worden ist, wie Wasser entnommen und für die Bewässerung von Kartoffelpflanzen genutzt wurde. Das alles soll ein Landwirt getan haben, behaupten Umweltschützer und die Gemeinde.

„Hier laufen drei Gräben, und nur der Laffgraben hat kein Wasser“, sagt der Haimhausener Bürgermeister Peter Felbermeier, „das passt so nicht. Dieses Austrocknen hat wahrscheinlich keinen natürlichen Grund.“ Dieses Bauchgefühl des Bürgermeisters bestätigt Fritz Göbl, der über die kleinen Gewässer in der Gemeinde Haimhausen in seinem Studiengang „Umweltprozesse und Naturgefahren“ seine Masterarbeit verfasst hat. An eine komplette Austrocknung des Laffgrabens alleine wegen der heißen Tage glaubt er nicht.

Landratsamt erstattet Anzeige bei der Polizei

Die vermeintliche Wasserentnahme vom Juli hielten Haimhauser Bürger auf Fotos fest. Das Landratsamt Dachau erklärt auf Nachfrage zu dem Fall schriftlich: „Gegenüber der Polizei wurde am 18. Juli Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelte den vermeintlich Verantwortlichen und stellte die Wasserentnahme vor Ort ein. Mitarbeiter des Landratsamts waren am 20. Juli vor Ort und stellten fest, dass sämtliche Schläuche und Pumpen entfernt waren. Eine Wasserentnahme fand nicht mehr statt.“

Das Landratsamt leitete ein Bußgeldverfahren gegen den Verantwortlichen, einen Landwirt aus Schönbrunn, ein, das noch läuft. Der Beschuldigte wurde mittlerweile angehört. Die Pressestelle des Landratsamtes schreibt, dass bei vorsätzlicher unerlaubter Gewässernutzung laut Gesetz der Strafrahmen ein Bußgeld bis zu 50 000 Euro vorsehe. „In diesem Rahmen ist dann bei Nachweisbarkeit der Tat ein tatangemessenes Bußgeld zu verhängen“, schreibt das Landratsamt in seiner Stellungnahme.

Der beschuldigte Landwirt wollte sich trotz mehrfacher Anfrage der Heimatzeitung nicht zu dem Fall äußern.

Tausende Lebewesen sind dabei verendet

Mehrere Haimhausener sind entsetzt über die Wasserentnahme, die Mitte Juli den Graben auf mehr als drei Kilometern trocken legte. „Tausende Fische und Kleinstlebewesen sind dabei verendet“, sagt Fritz Göbl, „und die Ergebnisse meiner Bestandsaufnahme aus den Jahren 2020/21 sind hinfällig. In dem Graben wurden teilweise gefährdete Tierarten wie Bachforelle, Stichling, Nase oder Bachflohkrebs davor gesehen.“

Beweisfotos vom 18. Juli: Links ist zu sehen, wie der Laffgraben aufgestaut wurde, rechts wie das Wasser abgepumpt wurde. © Nico Bauer

Erbost ist auch Albert Linbrunner, der Vorsitzende des Fischereivereins Haimhausen. Der Verein hat den Laffgraben von der Gemeinde gepachtet und pflegt ihn seit vielen Jahren. Linbrunner und Göbl rechnen damit, dass es zehn Jahre dauern wird, bis das Leben im Graben wieder hergestellt ist. „Das hier ist Umweltfrevel von einem Einzeltäter“, sagt Bürgermeister Felbermeier. Es sei ein enormer Schaden für die Natur entstanden – „und das muss auch entsprechend sanktioniert werden“.

Bis heute ist der Laffgraben ausgetrocknet

Bis heute ist der Laffgraben ausgetrocknet. Nach einer weiteren Kontrolle, die am 20. August erfolgt ist, kommen Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt zu dem Ergebnis, dass es keine Auffälligkeiten mehr gab. Die Austrocknung müsse nun natürliche Gründe haben. Bei dieser Nachschau waren allerdings noch Gegenstände zu sehen, mit denen der Laffgraben aufgestaut wurde.

Die Haimhausener Heimatnaturexperten kennen den Graben seit Jahrzehnten und machen deutlich, dass dieses Gewässer auch in den heißesten Sommern nie austrocknete.

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.