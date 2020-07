Fahranfänger verursacht schweren Verkehrsunfall 

Ein Fahranfänger hat am Dienstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der 18-Jährige gelangte in Haimhausen auf die Gegenspur.

Haimhausen – Ein Fahranfänger hat am Dienstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall in Haimhausen verursacht. Der 18-jährige BMW-Fahrer war gegen 16 Uhr, auf der Hauptstraße in Richtung B 13 unterwegs. Kurz vor der Bundesstraße kam der junge Mann, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, mit dem Fahrzeugheck auf die Gegenfahrspur und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Suzuki, wie die Polizei gestern mitteilte. Der BMW geriet ins Schleudern und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Eine ebenfalls in Richtung B 13 fahrende, 45-jährige Mini-Lenkerin konnte einen Zusammenstoß mit dem quer stehenden BMW nicht mehr verhindern und fuhr in dessen Beifahrerseite.

Unfall in Haimhausen: Sachschaden in Höhe von etwa 38 000 Euro

Die Frau im Mini wurde schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Rechts der Isar geflogen. Die 33-jährige Suzuki Fahrerin und der unfallverursachende BMW-Lenker aus Fahrenzhausen erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 38 000 Euro.

Hauptstraße zwischen Haimhausen und B13 war fast drei Stunden gesperrt

Aufgrund der Versorgungsmaßnahmen und Bergungsarbeiten, bei denen auch die Feuerwehr Haimhausen eingesetzt war, musste die Hauptstraße zwischen Haimhausen und B 13 für fast drei Stunden komplett gesperrt werden.

