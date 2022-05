Bei Unfall in Haimhausen: Radfahrer (48) schwer verletzt

Die Besatzung eines Rettungshubschraubers musste einen schwer verletzten Radfahrer nach Ingolstadt ins Klinikum fliegen. © Symbolbild: Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein 48-jähriger Münchner ist bei einem Unfall am Freitag schwer verletzt worden. Der Radfahrer hatte unvermittelt die Straße überquert und war mit einem Auto zusammengestoßen.

Haimhausen ‒ Gegen 15.50 Uhr wollte der 24-jähriger Mini-Fahrer aus Indersdorf von der B 13 nach links Richtung Haimhausen abbiegen. Der 48-jährige Münchner Radler wollte vom Radweg auf der linken Seite auf den Radweg an der rechten Fahrbahnseite wechseln. Es kam auf dem Abbiegestreifen zum Zusammenstoß mit dem Pkw, wobei der Radfahrer über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt wurde. Per Heli kam er in das Klinikum Ingolstadt. Lebensgefahr besteht nicht, so die Polizei Dachau.

Die Feuerwehr Haimhausen unterstützte die Polizei für etwa eine Stunde bei der Sperrung der Unfallstelle und der erforderlichen Verkehrsregelung. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 4200 Euro geschätzt. dn

