Viele Einsätze und großes Engagement in Haimhausen -Feuerwehr zieht Bilanz

Von: Nico Bauer

Ehrungen für aktive Dienstjubiläen: Stefan Jänicke, Florian Czeski, Alexander Möckl, Stefan Schmid, Andreas Möckl, Daniel Plank, Simon Plank, Andreas Knab, Benjamin Biely und Kreisbrandmeister Georg Roth (v.l.). © Nico Bauer

Haimhauser Feuerwehr bringt sich, zusätzlich zu den vielen Einsätzen, auch gesellschaftlich vielseitig ein

Haimhausen – 71 Mal rückte die Feuerwehr Haimhausen im vergangenen Jahr aus. Kommandant Stefan Jänicke hatte bei der Jahresversammlung allen Grund, auf seine Aktiven stolz zu sein.

Die Feuerwehr Haimhausen hat 104 Mitglieder, wovon 48 die aktive Mannschaft bilden. Erfreulich ist auch die wieder auf zehn Personen angewachsene Jugendgruppe, wovon drei Mitglieder zur Erwachsenen-Mannschaft übergewechselt sind. Der Feuerwehrverein engagierte sich das ganze Jahr über in vielen Formen.

Bei der in Eigenregie durchgeführten Jubiläumsfeier der Gemeinde Haimhausen übernahm die Feuerwehr kurzfristig die Bewirtung an der Bar. In den ersten Tagen des Ukraine-Kriegs organisierte man eine Spendenaktion, bei der 49 Paletten mit 9,5 Tonnen Hilfsmaterial von mehr als 400 Spendern in das vom Krieg gebeutelte Land geliefert wurden.

Neues Fahrzeug soll im Oktober kommen - Neubau für Feuerwehrhaus gewünscht

Das neue Fahrzeug wurde vergangenes Jahr bestellt und läuft wohl im März vom Band. „Wir könnten den Liefertermin im Oktober wahrscheinlich halten“, sagte Kommandant Jänicke, „dann heißt es üben, üben, üben vor der Inbetriebnahme.“

Auch die 2. Bürgermeisterin Claudia Kops betonte in ihrem Grußwort, dass die bestausgebildete Feuerwehr nichts ausrichten könne ohne das richtige Werkzeug. Der Kommandant sagte noch einmal deutlich, dass die Dringlichkeit für einen Neubau des Feuerwehrhauses immer weiter steigt. „Ich hoffe, dass der Gemeinderat mittlerweile von der Notwendigkeit überzeugt ist“, betonte Jänicke. Nichtöffentlich hat das Gremium bereits mehrfach über einen Standort für einen Feuerwehrhaus-Neubau diskutiert.

Bilanz in Zahlen

Im vergangenen Jahr rückte die Feuerwehr zu 71 Einsätzen aus und leistete 1191 ehrenamtliche Einsatzstunden. Dazu kamen Übungen und Fortbildungen.

Im Rahmen der Versammlung wurde Ludwig Krimmer – eine Legende der Haimhausener Feuerwehr – verabschiedet. Er übernahm in der aktiven Mannschaft Verantwortung als stellvertretender Kommandant, Gruppenführer und Gerätewart.

Verabschiedung in den Feuerwehr-Ruhestand: Ludwig Krimmer (Mitte) dankten Kommandant Stefan Jänicke, 2. Bürgermeisterin Claudia Kops, Vorsitzender Andreas Knab und 2. Kommandant Benjamin Biely (v.l.). © Nico Bauer

Neues Leben für altes Fahrzeug

Schriftführer Daniel Plank stellte den Antrag, das alte Fahrzeug LF8 wieder fahrtüchtig zu machen und über den Feuerwehrverein anzumelden. Er machte deutlich, dass man den Oldtimer mit überschaubarem Finanzaufwand und etwas Eigenarbeit fahrtüchtig bekommen und dann als Mannschaftswagen bei Festivitäten nutzen kann.

Ehrungen und Beförderungen

Bei der Hauptversammlung standen auch Ehrungen und Beförderungen an. Ehrungen für 30 Jahre aktiven Dienst: Alexander Möckl, Stefan Schmid. 25 Jahre aktiver Dienst: Andreas Möckl, Florian Czeski, Stefan Jänicke. Zehn Jahre aktiver Dienst: Daniel Plank, Simon Plank. Beförderungen Feuerwehrmann/-frau: Theresa Huber, Florian Glas, Jonas Hemmetter.