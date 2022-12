Vier Verletzte bei schwerem Unfall auf der B 13

Vier Verletzte ist die Bilanz eines Unfalls auf der B13 © Feuerwehr Unterschleißheim

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 13 sind am Donnerstagnachmittag vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Haimhausen/Freising: Laut Polizei Dachau fuhr ein 25-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Dachau mit seinem Opel gegen 13.30 Uhr von Fahrenzhausen in Richtung Haimhausen. An der Einmündung nach Hörenzhausen verringerte er seine Geschwindigkeit, um nach links in Richtung Hörenzhausen abzubiegen. Er bremste bis zum Stillstand ab, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Ein hinter im fahrender 29-Jähriger aus dem Landkreis Freising übersah mit seinem Ford den Opel und fuhr auf diesen hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel in den Gegenverkehr geschleudert. Dort kollidierte er mit dem Peugeot eines 47-Jährigen aus dem Landkreis Starnberg. Als Beifahrer befand sich ein 43-jähriger Münchener im Peugeot.

Der 29-Jährige erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchener Klinikum geflogen. Die anderen drei Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken verbracht.

Die drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, an den einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro entstand, wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Die B 13 war zur Verkehrsunfallaufnahme sowie zur Fahrbahnreinigung für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Die umliegenden Feuerwehren führten Absperr- und Verkehrslenkungsmaßnahmen durch. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs.