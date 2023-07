Vor 30 Jahren in Haimhausen der erste Helfer vor Ort in ganz Bayern

Die HvO-Gruppe Haimhausen mit Bernhard Seidenath (rechts) und Peter Rückert (vorne Mitte, mit Kappe). Iris Rempis (am Auto links stehend), daneben Kreisbereitschaftsleiter Reinhard Weber und BRK-Kreisgeschäftsführer Dennis Behrendt. Hinten: Landrat Stefan Löwl. © BRK

Seit 30 Jahren überbrückt der Helfer vor Ort (HvO) in Haimhausen die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Das wurde gefeiert.

Haimhausen - Mit einem Fest für die Bürger, mit anderen HvO-Gruppen und befreundeten Hilfsorganisationen feierte die ehrenamtliche Gruppe dieses große Jubiläum.

Großes Programm bei der HvO-Feier

Am Nachmittag konnten die Besucher in einem Behandlungszelt die stabile Seitenlage ausprobieren und die Herz-Lungen-Wiederbelebung bestaunen. Ein Rettungswagen stand zur Besichtigung bereit und die 1. SEG Dachau präsentierte sich mit dem GW-San, dem Einsatzfahrzeug des Katastrophenschutzes. Für das leibliche Wohl war gesorgt, und es gab eine Familienrallye mit Fragen und Aufgaben rund um den HvO, die BRK-Bereitschaft Haimhausen und das BRK. Trotz der großen Hitze kamen viele Besucher, um sich zu informieren und mit den Helfern ins Gespräch zu kommen.

BRK-Kreisvorsitzender Bernhard Seidenath, BRK-Kreisgeschäftsführer Dennis Behrendt und Kreisbereitschaftsleiter Reinhard Weber betonten die Bedeutung des Ehrenamtes als tragende Säule des Roten Kreuzes. Auch Landrat Stefan Löwl stattete der Veranstaltung einen Besuch ab. Iris Rempis, seit Januar Bereitschaftsleiterin in Haimhausen, dankte ihren sechs HvO-Mitgliedern. „Ihr verzichtet auf Schlaf, um andere zu retten“, sagte sie.

Bürgermeister Peter Felbermeier schloss sich an: „Rund um die Uhr leisten Sie ehrenamtliche Hilfe, die nicht planbar ist.“

Unermüdlicher Einsatz für die Menschen

Seidenath würdigte den unermüdlichen Einsatz für die Mitmenschen: „Seit 30 Jahren retten sie Leben, sobald ein Hilferuf kommt. Das ist eine wertvolle Leistung!“ Außerdem ordnete er den HvO in eine Reihe von Neuerungen ein, die alle im BRK-Kreisverband Dachau ihren Anfang nahmen und auf seinen Vorgänger Ekkehard Dehn zurückgingen: Das Rendezvous-System, eine revolutionäre und bis heute gültige Einsatztaktik, bei der sich Notarzt und Rettungswagen erst am Einsatzort treffen, oder der Einsatz von Motorrädern zur schnelleren Hilfe.

„Das war und ist auch das Ziel des HvO: das therapiefreie Intervall so kurz wie möglich zu halten“, so Seidenath. Das System hat sich bewährt, denn der HvO ist im Notfall deutlich schneller am Einsatzort als Rettungswagen und Notarzt. „Am Anfang sind wir noch mit unseren Privatautos zum Unfallort gefahren. Wir hatten kein Handy, kein Funkgerät und kein Blaulicht. Alle Anrufe liefen über die Leitstelle, und wir wurden per Piepser alarmiert“, so Rückert. Der HvO in Haimhausen war nicht nur der erste im Landkreis Dachau mit offizieller Anbindung an die Rettungsleitstelle, sondern auch der erste HvO in Bayern. Mittlerweile sind HvO und First Responder im Rettungsdienstgesetz verankert. Bereitschaftsleiter Harry Tettinger bestätigt die Bedeutung im Notfall: „Bis der Notarzt eintrifft, ist der HvO für den Patienten ein psychologischer Anker. Er weiß, jetzt ist Hilfe da, beruhigt sich und die Vitalwerte stabilisieren sich.“ Der HvO Haimhausen ist 84 Stunden in der Woche im Einsatz.

