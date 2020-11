Zerrissen zwischen der Kunst und dem Beruf: Marlene Mercedes Reiser veröffentlicht drittes Musikvideo

Die Sängerin Marlene Mercedes Reiser hat auf Youtube ihr drittes Musikvideo veröffentlicht. Das Lied „Immer nur High“ beschreibt Reisers innere Zerrissenheit.

Haimhausen – Zart und eindringlich zugleich klingt die Stimme von Marlene Mercedes Reiser, wenn sie die Zeilen „Immer nur High“ singt. Das Lied, das nicht, wie der Name vermuten lässt, von Drogen handelt, hat die gebürtige Haimhauserin nun als Musikvideo produziert. Es ist bereits das Dritte, das sie auf ihrem Youtube-Kanal hochgeladen hat.

In der Gemeinde ist Reiser durch ihr Mitwirken beim Haimhauser Ball der Vampire oder durch zahlreiche Auftritte in der Kulturkneipe bekannt. Obwohl die 25-Jährige mit 21 Jahren von dort weggezogen ist, weiß sie, wo ihre Heimat ist. „Haimhausen ist meine Familie“, sagt sie. „Damit meine ich aber nicht nur meine Familie, sondern auch beispielsweise den Bäcker, den ich besuche, oder den Sportplatz, wo ich viel Zeit verbracht habe.“

Die Musik beziehungsweise Kultur ist schon immer ein großer Bestandteil in Reisers Leben. Erste Erfahrungen mit dem Singen machte sie mit ihrer Oma. „Wenn sie Wäsche gemacht hat, saß ich immer auf dem dreckigen Wäschehaufen, und dann habe ich mit ihr gesungen“, sagt Reiser. „Meine Oma hatte eine sehr schöne, klangvolle Stimme.“ Marlene Mercedes Reisers Stimme ist Veranlagung, doch um sie zu fördern, nahm sie Gesangsunterricht bei der Sopranistin Marja-Leena Varpio. „Ich habe das also nicht studiert.“

Es war für sie schon lange klar: „Ich würde mich immer für die Kunst entscheiden.“ Doch so einfach ist es für Reiser dann nicht. Die Vernunft spielt bei der Entscheidung immer eine Rolle. „Es ist ein innerlicher Konflikt, sich auf die Kunst zu konzentrieren und sich selbst ausleben, aber andererseits der Vernunft gerecht werden zu wollen“, sagt Reiser.

Für eine berufliche Basis hat sie Ernährungswissenschaften studiert. In dem Beruf arbeitet sie auch momentan bei der Fernsehsendung Galileo auf ProSieben. Die Zerrissenheit zwischen dem vernünftigen Weg und der Kunst hat sie in ihrem Lied „Immer nur High“ aufgearbeitet. Das zeigt sie auch in ihrem Video zu dem Lied. Dunkle Farben bestimmen das Bild. Reiser zeigt sich abwechselnd schön geschminkt, aber auch im Dreck liegend.

Ihre Gefühle mithilfe der Musik ausdrücken ist für sie ein langer Prozess gewesen. „Mit meinem Lied Adrenalin war das 1,2,3 gute Laune“, sagt sie. „Ich wollte die Leute zum Lachen bringen.“ Doch sie sagt selbst über sich: „Ich habe mich verändert.“ Reiser hat etwas gegen Oberflächlichkeit, und im Laufe der Jahre hat sie gelernt, sich davon zu distanzieren.

Die Zeit der Corona-Pandemie hat Reiser gut nutzen können, mehr in die Musik zu investieren. „Das war so angenehm zu sehen, wie ruhig alles wurde“, sagt sie. Im Gegensatz zu anderen Künstlern geht es ihr gut. „Ich bange nicht“, sagt sie.

Um in der Musikbranche Fuß zu fassen, will sich Marlene Mercedes Reiser nun einen Manager suchen. Zusätzlich möchte sie ihren Youtube-Kanal ausbauen. Unter anderem ist der Plan Videos hochzuladen, mit denen sie die Leute im Prozess des Liederschreibens mitnimmt.