So könnte Haimhausens Ärztehaus aussehen

Der Rohbau steht, die Bauarbeiten am neuen Gemeinde- und Ärztehaus in der Ortsmitte von Haimhausen schreiten weiter voran. Jetzt hat der Gemeinderat festgelegt, wie das Gebäude gestaltet werden soll.

Haimhausen – Die beteiligten Architekten und Planer haben im Haimhauser Gemeinderat ihre Konzepte vorgestellt, wie das neue Gemeindehaus künftig aussehen könnte. Alexander Gomula von den GHK-Architekten schlug als Außenfarben ein getöntes Weiß mit abgesetztem Grau vor. Die beiden Gebäudeteile sollen mit Hilfe der zwei Farben voneinander abgetrennt werden. Außerdem ist geplant, das zurückgesetzte Dachgeschoss eher etwas dunkler zu halten, während der untere Teil der Fassade weiß sein soll.

„Die Fenster werden in Grau eingefasst“, erklärte Gomula. „Wir versuchen, beim Farbkonzept zurückhaltend zu bleiben, weil wir etwas schaffen wollen, das dauerhaften Bestand hat und nicht nur dem Zeitgeist entspricht“, sagte er.

Bei den Gemeinderäten kam dieser Vorschlag gut an. „Alles, was explosiver ist, würde erdrücken“, lobte zum Beispiel Angelika Goldfuß. Lediglich Ergun Dost (Bürgerstimme Haimhausen) schlug vor, auch Pastellfarben in Betracht zu ziehen: „Bei uns ist alles weiß“, gab er zu bedenken. „Das ist nicht unbedingt farbenfroh.“ Letztlich einigten sich die Räte darauf, dass es zuerst einen Probeanstrich geben wird. Die Grundtendenz soll aber so sein, wie von den Architekten vorgesehen.

Im Treppenhaus wird außerdem ein „Kunst am Bau“- Projekt verwirklicht: Haimhauser Künstler können bei der Wandgestaltung mitwirken. Ein Herzstück in dem Gebäude ist der neue rund 95 Quadratmeter große Sitzungssaal im zweiten Obergeschoss. Er wird teilbar sein und zum Beispiel auch für Trauungen genutzt werden können. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, den Saal mit moderner Medientechnik auszustatten. Besonders interessant für alle Hochzeitspaare: Es wird eine Kamera angeschafft, die zum einen für Videokonferenzen, zum anderen aber auch für die Live-Übertragung von Eheschließungen über das Internet verwendet werden könnte. Insgesamt kostet die Technik rund 45 000 Euro.

Weitere 35 000 Euro investiert die Gemeinde in die raumakustische Ausstattung des Sitzungssaals. Gomula regte an, schallabsorbierende Deckenelemente sowie eine Wandverkleidung aus Holz zur Verbesserung der Raumakustik einzubauen. Beidem stimmte der Gemeinderat zu.

Auch das Bürgerbüro soll in das neue Gebäude einziehen. „Es ist sehr offen gehalten“, erklärte Jürgen Greiner vom Büro office_m. Damit es dennoch etwas Privatsphäre gibt, seien trennende Möbel eingeplant. Der Gemeinderat sprach sich jedoch dafür aus, vorab noch einmal überprüfen zu lassen, ob damit auch dem Datenschutz genüge getan ist.

Mit dem Bau des neuen Mehrzweckgebäudes geht außerdem eine Umgestaltung des Rathausvorplatzes einher. Hierfür fallen voraussichtlich Kosten von 77 350 Euro an. Unter anderem sind ein neues Schachfeld und zwei Sitzplätze vorgesehen. „Wir wollen den Platz beleben und ein Angebot für die Allgemeinheit schaffen“, erklärte Landschaftsarchitekt Michael Luska. Es solle eine „zeitlose, einfache Gestaltung“ sein, sagte er. Das beigefarbene Betonpflaster wird beibehalten, einige Pflanzenbeete sollen den Bereich verschönern. Zudem entstehen in einer hinteren Nische zehn zusätzliche Fahrradständer. Außerdem wird der Gehweg versetzt, damit 14 Längsparkplätze geschaffen werden können.