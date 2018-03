Ein Cooper-Autogrammfür die Ewigkeit

Der Karlsfelder Hans Röhrl ist der größte Alice-Cooper-Fan weit und breit. Er traf den Rock-Star bei einem Konzert, der setzte ein Autogramm auf den Oberarm des Karlsfelder - das der Fan sich sofort nachstechen ließ.

Karlsfeld–Rock-Dinosaurier Alice Cooper hat nun überhaupt keinen Bock aufs Rentnerdasein. Der mittlerweile 70 Jahre alte Superstar der Heavy-Metal-Szene tourt weiter fleißig durch die Welt und singt seine Klassiker wie „Poison“ und „School’s out“. Und Hans Röhrl ist im Publikum, wenn er es irgendwie einrichten kann. Rund 50 Alice-Cooper-Konzerte hat der 59-jährige Karlsfelder schon besucht.

Das Cooper-Gastspiel in Neumarkt wird Röhrl allerdings nicht vergessen. Denn dort traf der Karlsfelder Edelfan sein Idol bei einem „Meet and Greet“ hinter der Bühne. „Wir haben uns 20 Minuten lang toll unterhalten, auch mit seiner Ehefrau, vor allem über die sechziger und siebziger Jahre“, berichtet Röhrl. Gerade 13 war er, als er die erste Alice-Cooper-LP geschenkt bekam, erinnert sich Röhrl, ein Jahr später besuchte er das erste Konzert. An diesem Tag begann sein Fan-Dasein.

Röhrl sammelt seither nicht nur sämtliche Tonträger des Hard-Rockers, sondern auch Zeitungsausschnitte. „6000 ungefähr habe ich schon, aus der ganzen Welt.“

Alice Cooper zu treffen sei ein Jugendtraum gewesen, „der ist nun in Erfüllung gegangen“, so Röhrl. Der Rockstar unterschrieb sogleich das Cooper-Tattoo auf Röhrls Oberarm. Das Autogramm unter der Tätowierung hat sich Hans Röhrl gleich am nächsten Tag nachstechen lassen.

tol