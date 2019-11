„1000 Euro für einen Grill, nur ein paar Cent für Würstl“ - Landwirte und Politiker fordern Umdenken

Gehen Landwirtschaft und Gesellschaft noch Hand in Hand? Darüber diskutierten Politiker, Landwirte, Naturschützer und Verbraucher. Der Tenor: In diesen Zeiten wohl kaum.

Hebertshausen – Während Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) Stunden zuvor bei der Großdemonstration in Berlin von Tausenden Landwirten ausgebuht wurde, bekam Klöckners bayerische Amtskollegin Michaela Kaniber am Dienstagabend bei einem CSU-Stammtisch im Hebertshauser Sportheim von den gut 250 Zuhörern reichlich Applaus. Freilich saßen im Publikum überwiegend der CSU freundlich gesinnte Frauen und Männer, darunter viele Bauern, sowie reichlich Landwirtschaftsschüler.

Um den Stammtisch gruppierten sich neben der Ministerin die Landwirte Anton Kreitmair, Simon Wallner, Michael Böswirth, Clemens von Trebra-Lindenau und Landwirtin Monika Gasteiger – allesamt örtliche CSU-Gemeinderäte –, die Naturschützerin Ute Lindner, die Verbraucherin Kathie Staub sowie CSU-Landrat Stefan Löwl als oberster Kommunalbeamter des Landkreises. Hebertshausens CSU-Bürgermeister Richard Reischl schubste die Diskutanten mit seinen Fragen immer wieder an. Und die Geschubsten sprachen gesittet miteinander, statt lauthals gegeneinander zu opponieren.

Zentrale Frage des Abends war: Gehen Landwirtschaft und Gesellschaft noch Hand in Hand? Die beiden zentralen Antworten in der Runde: Die Verbraucher in den Städten wissen nichts mehr über die Landwirtschaft. Und: Sie wertschätzen deren Produkte nicht. „Wir haben kein Wertgefühl für Lebensmittel. Sie sind mittlerweile Ramschwaren“, meinte etwa die Vorsitzende der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Hebertshausen und Hobbyimkerin Ute Lindner. „Wir kaufen uns einen Grill für 1000 Euro und legen Würstl für ein paar Cent drauf“, ergänzte Landrat Löwl.

In diesem Zusammenhang nahmen die Themen Preise und Müll einen breiten Raum am Stammtisch ein. „Wenn ich zehn Semmeln für 1,11 Euro kaufen kann“, so Kaniber, „dann ist es den Käufern egal, wenn sie drei essen und sieben wegwerfen.“ Apropos wegwerfen: „83 Kilogramm Lebensmittel landeten in Deutschland pro Person pro Jahr auf dem Müll“, wusste Moderator Reischl. Die Gründe: die üppige Produktion und das Mindesthaltbarkeitsdatum. Auf die Feststellung aus der Runde, dass viele Produkte auch danach noch genießbar seien und man deshalb den Sinn des Haltbarkeitsdatums anzweifeln dürfe, warf Kaniber ein: „Wenn da mal was passiert, ist die Hölle los. Das tut sich kein Politiker an.“

„Braucht es eigentlich einen Weltmarkt?“, wollte Reischl von seinen Mitstreitern wissen. „Ich bin für offene Märkte“, gab Oberbayerns Bauernpräsident Anton Kreitmair zu, „wir müssen exportieren, um unseren Wohlstand zu erhalten.“ Aber braucht es dann Handelsabkommen wie beispielsweise „Mercosur“? Der Rindfleisch-Deal zwischen den USA und der EU, im Sommer auf den Weg gebracht, sieht vor, dass vom Zollhandelskontingent des europäischen Staatenbundes in Höhe von jährlich 99 000 Tonnen Schlachtgewicht alleine 45 000 Tonnen für die USA reserviert werden sollen. Das Abkommen sei, so munkeln viele, ein Zugeständnis an US-Präsident Donald Trump, dass dieser im Gegensatz darauf verzichtet, die Zölle für Autos zu erhöhen. „Es ist noch nichts festgeschrieben“, versuchte Kaniber abzuwiegeln. Das rief Monika Gasteiger auf den Plan, die Zuhause einen Mutterkuhbetrieb mit 25 Tieren hat. Wenn „Mercosur“ komme, „wird es schwer für uns, am Markt mitzuhalten. Wir können dann dem Preisdruck nicht standhalten und werden aufgeben müssen“.

Der eindringliche Rat also von der Hebertshauser Runde an die deutschen Verbraucher: Kauft beim Bauern und Händler um die Ecke! Einheimisches Essen solle zusätzlich verpflichtend in den Kantinen des Landes auf die Teller der Arbeiter und Angestellten kommen, sagte Land- und Forstwirt Simon Wallner aus Goppertshofen, „bei gescheitem Essen aus Bayern werden sie viel produktiver“. Die Österreicher würden es Bayern vormachen, ergänzte Kaniber. „Sie machen in ihren Hotels verstärkt Werbung für ihre regionalen Produkte.“

Das bemerkenswerteste Fazit des Abends zog wiederum die Ministerin, die zusammenfasste: „Wir schaukeln uns in eine Dimension des Wohlstands, die wir so nicht mehr tragen können!“

Ein Raum fürregionale Erzeuger

Bürgermeister Richard Reischl zog am Tag nach dem Stammtisch Erkenntnisse aus der Diskussion für die Gemeinde Hebertshausen. Er kündigte unter anderem an: „Wir werden Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, in denen unsere regionalen Erzeuger gesammelt ihre Ware anbieten können. In unserer Schulküche werden wir Kochkurse mit Landfrauen anbieten, um zu zeigen, was man alles mit saisonalen Gemüse zubereiten kann.“