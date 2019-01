Einbrecher erbeuten Bargeld und Notebook

Unbekannte Täter erbeuteten bei einem Einbruch am Dienstag in Hebertshausen Bargeld und ein Notebook. Die Polizei sucht Zeugen.

Hebertshausen - Unbekannte Täter sind am Dienstag tagsüber in ein Einfamilienhaus in Hebertshausen, Am Eichenberg, eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich laut Polizei Zugang über die Eingangstür. Sie erbeuteten Bargeld und ein Notebook. Der Stehlschaden beträgt rund 350 Euro, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden,. zeugen werden gebeten, sich unter 0 81 31/56 10 zu melden.